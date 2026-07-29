Niemcy szaleją na punkcie 19-latka z Polski. Legia Warszawa musiała go sprzedać

Odejście Jana Leszczyńskiego do Borussii Moenchengladbach spotkało się z chłodnym przyjęciem ze strony sympatyków Legii Warszawa.

Klub zainkasował za ten transfer przeszło 3 miliony euro, ale w utalentowanym obrońcy dostrzegano ogromne możliwości.

Zaledwie kilka tygodni w Niemczech wystarczyło, by tamtejsi kibice zaczęli zachwycać się potencjałem 19-latka z Polski.

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Młody Polak podbija Bundesligę. Jan Leszczyński zachwyca w Borussii Moenchengladbach

Jan Leszczyński rozegrał dotychczas jedynie 181 minut w czterech spotkaniach na boiskach Ekstraklasy, jednak to nie zniechęciło działaczy Borussii Moenchengladbach do sfinalizowania tego głośnego, letniego transferu. Od dłuższego czasu mówiło się o wyjątkowym potencjale młodego defensora, którego fani Legii Warszawa chętnie zatrzymaliby w swoim zespole na dłużej. Niestety, skomplikowana sytuacja finansowa zmusiła włodarzy warszawskiego klubu do zaakceptowania propozycji wynoszącej ponad 3 miliony euro. 19-latek błyskawicznie zaadaptował się w Niemczech i już podczas przedsezonowych przygotowań zdołał oczarować tamtejszych kibiców!

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Dziennikarz Tomasz Urban, wypowiadając się na kanale Doppelpack po sparingowym meczu Borussii z trzecioligowym zespołem Rot-Weiss Essen, nie krył entuzjazmu. Podkreślił, że niemiecki internet, a zwłaszcza fani Borussii Moenchengladbach, zasypali Jana Leszczyńskiego komplementami po jego świetnym występie. Zaznaczył również, że Polak po prostu zachwycił wszystkich obserwatorów tamtego spotkania.

Wśród wielu pochwał, szczególną uwagę zwrócono na kapitalną interwencję, kiedy to 19-latek wybił piłkę zmierzającą do pustej bramki z linii końcowej. Eksperci wysoko oceniają także jego umiejętności związane z wyprowadzaniem piłki z własnej strefy obronnej.

Widziałem mnóstwo wpisów kibiców Gladbach: "Ojej, to będzie piłkarz klasy światowej, fantastyczne wyprowadzenie" - dodaje Urban.

Młody zawodnik od początku okresu przygotowawczego zbiera świetne opinie i konsekwentnie buduje swoją pozycję w nowej drużynie. Zgodnie z opinią eksperta, Polak znajduje się coraz bliżej podstawowego składu Borussii, która w nadchodzącym sezonie nie powinna mieć kłopotów z utrzymaniem w lidze. Co więcej, zespół może pokusić się jego zdaniem o poprawienie zeszłorocznego rezultatu, jakim było 12. miejsce w tabeli Bundesligi. Niewykluczone, że dołączenie Leszczyńskiego do ekipy znacząco pomoże w osiągnięciu tego celu i walce o wyższe lokaty.

Taką interwencją popisał się Jan Leszczyński w ostatnim sparingu z Rot-Weiss Essen 👏Polak od początku przygotowań zbiera dobre recenzje w niemieckim klubie. Oby przełożyło się to na minuty w Bundeslidze. pic.twitter.com/7pGB3pj8vs— Oskar Mochnik (@Oskar_M04) July 27, 2026