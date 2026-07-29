Nie żyje Kavinsky. Legendarnego DJ-a znaleziono w jego własnym domu

Jako pierwszy informację o śmierci Kavinsky'ego w środę 29 lipca przekazał dziennik "Le Parisien". Przekazał on, że muzyk został znaleziony martwy w swoim własnym domu, który zlokalizowany jest w 18. dzielnicy Paryża, dzień wcześniej, tj. we wtorek 28 lipca. Wieści o śmierci ikony muzyki elektronicznej potwierdziła w paryskiej prokuraturze stacja radiowa BMF.

W oficjalnym komunikacie służby przekazały, że na ten moment nie są znane okoliczności śmierci muzyka, nie jest także znana w tej chwili przyczyna jego zgonu. Jak poinformowano, obecnie trwa dochodzenie, wiadomo jednak, że w domu Kavinsky'ego nie znaleziono żadnych tajemniczych, budzący wątpliwości śledczych przedmiotów. W chwili śmierci Kavinsky miał 50 lat.

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Kim był Kavinsky?

Kavinsky tak naprawdę nazywał się Vincent Belorgey i urodził się 31 lipca 1975 roku - oznacza to, że artysta zmarł zaledwie trzy dni przed swoimi 51. urodzinami. Choć początkowo zyskał rozpoznawalność i popularność jako aktor, w 2005 roku postanowił skupić się na karierze muzycznej. Od lat jego wielką pasją była muzyka elektroniczna, w której w końcu postanowił spróbować swoich sił. Zadebiutował singlem Testarossa Autodrive, a w 2006 roku wydał debiutancką EP-kę Teddy Boy.

Powszechną, także na świecie, rozpoznawalność zyskał w 2010 roku, a to za sprawą singla Nightcall, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu Drive Utwór okazał się być wielkim przebojem i podbił międzynarodowe listy przebojów, docierając do pozycji 10. we Francji i 60. w Wielkiej Brytanii. W 2013 roku Kavinsky wydał swój pierwszy pełnoprawny studyjny album, OutRun, a kolejny, zatytułowany Reborn ujrzał światło dzienne dopiero niemal dekadę później, w 2022 roku. Styl Kavinsky'ego charakteryzował się nawiązaniami do electropopu lat 80., on sam zaś porównywany był do słynnego duetu Daft Punk.

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