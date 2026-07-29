Letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Kto zwyciężył w klasyfikacji generalnej?

Philipp Raimund wygrywa LGP 2025

Niemiec Philipp Raimund odniósł sukces, zwyciężając w klasyfikacji generalnej Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w 2025 roku. Zajął miejsce zeszłorocznego triumfatora, Pawła Wąska, który wygrał cykl w 2024 roku.

Wcześniejsze sezony to również sukcesy Polaków. Dawid Kubacki okazał się najlepszy w 2022 roku, zostając tym samym rekordzistą pod względem liczby zwycięstw w Letniej Grand Prix. Polski skoczek stawał na najwyższym stopniu podium klasyfikacji końcowej aż czterokrotnie – triumfował również w 2017, 2019 i 2020 roku.

Kto jeszcze triumfował w historii LGP?

Dawid Kubacki wyprzedza w zestawieniu innych utytułowanych zawodników. Trzy zwycięstwa w cyklu zanotował Adam Małysz, wygrywając Letnią Grand Prix w latach 2001, 2004 i 2006.

Tyle samo triumfów na koncie ma austriacki skoczek Thomas Morgenstern, który okazywał się najlepszy w 2003, 2007 i 2011 roku. Kolejne zmagania w tegorocznej edycji cyklu rozpoczną się w sobotę 1 sierpnia na skoczni w Wiśle.