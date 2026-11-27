Sylwester w Polsacie i TVP. Gdzie wystąpią Edyta Górniak, Doda i Maryla Rodowicz?

Polsat i Telewizja Polska rywalizują o zorganizowanie największej sylwestrowej imprezy w kraju. W stacji, z którą związany jest Edward Miszczak, wystąpi Edyta Górniak, a Michał Wiśniewski oraz Mandaryna dają do zrozumienia, że również pojawią się na scenie we Wrocławiu. Jeszcze dalej w przygotowaniach poszła telewizja publiczna, która na swój koncert w Katowicach zaprosiła już następujących wykonawców:

Maryla Rodowicz,

Piersi,

Doda,

Justyna Steczkowska,

Wanda i Banda.

Przedstawiciele TVP podkreślają jednocześnie, że to dopiero część głośnych nazwisk i zapowiadają kolejne ogłoszenia.

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Tomasz Sygut publikuje zagadkowy wpis. Czy Robbie Williams zaśpiewa w Katowicach?

Falę medialnych domysłów wywołał niedawny wpis w mediach społecznościowych, który zamieścił Tomasz Sygut, dyrektor generalny spółki Telewizja Polska. Jego publikacja szybko rozbudziła wyobraźnię internautów.

Zawsze uważałem, że największym kapitałem człowieka są ludzie, których spotyka się na swojej drodze. I na których można liczyć. Bez wielu z was nie byłoby mnie tu, gdzie dzisiaj jestem. Dziękuję. Za waszą obecność i piękne urodzinowe życzenia. Utwór poniżej jest o Aniołach... . Ps. Oglądamy The Voice w sobotę – napisał Sygut.

Pod postem głos zabrała jedna ze znajomych dyrektora, żałując, że przegapiła tegoroczny koncert. Tomasz Sygut zareagował na jej słowa wymownym komentarzem: „A może jednak nie ominął".”.

Domysły internautów dodatkowo podsycił kolejny komunikat Telewizji Polskiej opublikowany w mediach społecznościowych:

„Ogłoszenie gwiazdy wieczoru „Sylwestra z Dwójką” już w najbliższym odcinku „The Voice of Poland”!” – napisało TVP.

Takie zestawienie wskazówek zrodziło pytania, czy podczas sylwestrowej nocy w Katowicach wystąpi brytyjski gwiazdor Robbie Williams. Choć niektóre tropy zdają się na to wskazywać, wokół całej sprawy wciąż pozostaje wiele znaków zapytania.