Alicja Szemplińska ma dziś 24 lata i świętuje sukces za sukcesem. W marcu została reprezentantką Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji, gdzie zdobyła największe poparcie jurorów od czasu występy Edyty Górniak w 1994 roku. Później ruszyła do Londynu pracować nad nowym materiałem, goszcząc też na największych scenach w Polsce. Początki profesjonalnej kariery wcale jednak tego nie wróżyły...

Alicja Szemplińska zaistniała po "The Voice of Poland"

Młodziutka wokalistka pojawiła się co prawda w programie "Hit Hit Hurra", ale największą popularność przyniosło jej zwycięstwo w "The Voice of Poland". Alicja Szemplińska wygrała 10. edycję programu jesienią 2019 roku, jako członkini drużyny Tomsona i Barona. Wkrótce rozpoczęły się prace nad pierwszymi profesjonalnymi singlami, a także - Eurowizją.

Zobacz też: Półfinaliści 17. edycji "The Voice of Poland" wyłonieni. Wiemy, kto zawalczy o wielki finał

Dzięki specjalnej serii "Szansy na Sukces" Alicja miała reprezentować Polskę w konkursie już w 2020 roku z numerem "Empires". Z powodu pandemii widowisko nie odbyło się, a rok później TVP nominowało na swojego reprezentanta Rafała Brzozowskiego. Tym samym, nadzieje 18-letniej piosenkarki na występ na scenie międzynarodowej musiały poczekać, a Alicja kontynuowała niełatwą współpracę z wytwórnią.

"Wytwórnia nie miała ze mną łatwo". Artystka nie chciała zostać influencerką

Ostatnio do pierwszych lat swojej kariery zawodowej Alicja Szemplińska wróciła pamięcią w obszernym wywiadzie dla serwisu "Plejada". Wokalistka bez owijania w bawełnę wyjawiła, co słyszała ze strony swojej wytwórni. Przede wszystkim - nie tylko nie chciała tworzyć materiałów niezgodnych ze sobą, ale też nie chciała pokazywać swojego życia prywatnego w sieci. Prace nad jej debiutanckim albumem trwały pięć lat, a wiele piosenek trafiło w tym procesie na straty.

Wytwórnia, z którą podpisałam kontrakt, nie miała ze mną łatwo. Wielokrotnie słyszałam, że jestem trudną, upartą i nieposłuszną artystką. Że gdybym posłuchała mądrzejszych i bardziej doświadczonych ode mnie, zaszłabym dużo dalej i byłabym największą polską wokalistką. A ja nie chciałam chodzić na kompromisy - ani jeśli chodziło o moją twórczość, ani mój wizerunek. Namawiano mnie do tego, żebym była influencerką i pokazywała swoje życie w internecie. Broniłam się przed tym rękami i nogami - wyznała wokalistka.

20

Eurowizja 2026: "Pray" nie nadało się na polski rynek?

Po okresie pewnej nieobecności w mediach i nieudanym starcie w preselekcjach do Eurowizji 2023 - w końcu nadszedł przełom. W zgodzie ze swoim stylem Alicja wystartowała w konkursie z numerem "Pray", który dał jej przepustkę na Eurowizję w Wiedniu. Piosenka w klimacie R&B zagwarantowała Polsce siódmą pozycję w głosowaniu jury i dwunastą w końcowej tabeli.

Zobacz też: Michał Szpak szczerze: "miłość nie ma płci". Panseksualne gwiazdy nie zwracają uwagi na płeć partnerów.

Co na to polski rynek muzyczny? Szemplińska przyznała, że decydenci nad Wisłą nie widzieli miejsca na ten rodzaj muzyki. Jak zdradziła, usłyszała nawet, że musiałaby spodobać się w Wielkiej Brytanii lub USA, by odnieść sukces. Dziś Alicja faktycznie pracuje w topowymi twórcami w Londynie, a efektem tej współpracy jej pierwszy wydany po Eurowizji singiel - "She's back".

Zazwyczaj słyszałam, że jest we mnie potencjał, że mam głos i wizerunek, które mogłyby się sprzedać, ale trzeba by nade mną popracować i zrobić ze mnie popową wokalistkę. Wszyscy chcieli mnie lepić na nowo. Nikt nie był tak po prostu zainteresowany mną i moją muzyką. Gdy puściłam kilku polskim producentom "Pray", wszyscy mówili, że to świetny numer, ale dadzą sobie rękę uciąć, że w naszym kraju przejdzie bez echa - powiedziała Alicja.

Zobacz też: Eurowizja 2027. Czy do Burgas wyślemy byłego reprezentanta? Kto z Polski pojedzie na konkurs?

Sonda Czy Alicja Szemplińska powinna jeszcze raz pojechać na Eurowizję? Tak Nie Nie mam zdania