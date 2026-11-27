Wrocławianie przystąpią do meczu z GKS Katowice po nieoczekiwanym wyjazdowym zwycięstwie nad Pogonią Szczecin. Mimo straty pierwszej bramki podnieśli się, co poprawiło atmosferę w zespole.

Dla Śląska wygrana w Szczecinie to dopiero trzecie zwycięstwo w obecnym sezonie. Wcześniej drużyna wygrywała z Rakowem Częstochowa 2:1 i Wieczystą Kraków 2:0, ale po tych triumfach w kolejnych meczach zawsze traciła punkty.

Seryjne wygrane warunkiem ucieczki przed spadkiem

Trener Toni Golem podkreśla znaczenie regularnego punktowania. „Teraz chcemy i musimy iść dalej, bo tylko kolejne zwycięstwa pozwolą nam uciec ze strefy spadkowej” – zaznaczył szkoleniowiec. Dodał, że celem jest podtrzymanie dobrej passy przez nieco ponad dwa tygodnie, jakie pozostały do końca rundy.

Opiekun Śląska przyznał, że drużyna zamierza zacząć wygrywać seryjnie. „Będziemy walczyć o trzy punkty z »Gieksą«, ale podchodzimy do tego spokojnie. Do końca rundy zostało kilka meczów i każdy zdobyty punkt będzie cenny” – zauważył.

Doświadczony rywal z Katowic

GKS Katowice przegrał dwa ostatnie spotkania w stosunku 0:1 – z Jagiellonią Białystok i Lechem Poznań. Golem uważa jednak katowiczan za groźny zespół. „Z każdym możemy wygrać, także z »Gieksą«, ale na pewno bym nie powiedział, że jesteśmy faworytami” – ocenił trener.

Szkoleniowiec zwrócił uwagę na siłę przeciwnika. „Może »Gieksa« ma teraz słabszy okres, ale to zespół z dużym doświadczeniem, z trenerem, który pracuje nam od lat, z wyrobionym stylem i na pewno przyjadą do Wrocławia z zamiarem wywiezienia punktów” – podkreślił Golem.

Kluczowe starcie w środku pola

Nadchodzące spotkanie określane jest jako rywalizacja Piotra Samca-Talara i Bartosza Nowaka. Trener Śląska potwierdza ich znaczenie: „Wystarczy spojrzeć na ich liczby w tym sezonie. Obaj mają dużo jakości, potrafią grać do przodu”. Zaznacza przy tym, że GKS dysponuje wieloma doświadczonymi graczami.

Zdaniem trenera losy meczu mogą rozstrzygnąć się w środkowej strefie boiska. „Kto wygra walkę w środkowej strefie, ten będzie miał większe szanse na zwycięstwo w całym meczu” – podsumował. Początek rywalizacji zaplanowano na sobotę o godzinie 17.30.