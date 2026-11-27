Fińskie ciasteczka świąteczne joulutorttu, to przysmak, który w okresie świątecznym gości na fińskich stołach.

Joulutorttu są niezwykle proste w przygotowaniu, wymagają zaledwie trzech składników.

Czas pieczenia to tylko około 12-15 minut, a po wyjęciu z piekarnika ciasteczka znikają w mgnieniu oka.

W Finlandii przygotowania do Bożego Narodzenia zaczynają się znacznie wcześniej niż w samą Wigilię. W domach pojawiają się dekoracje, pachnące wypieki i tradycyjne potrawy, a kuchnia staje się miejscem, w którym spędza się sporo czasu. Jednym z popularnych świątecznych przysmaków są joulutorttu - od słowa joulu, które oznacza Boże Narodzenie (zwane też czasem tähtitorttu - nazwa ta zaczerpnięta została od charakterystycznego kształtu wypieku, gdyż w języku fińskim tähti oznacza gwiazdę), czyli charakterystyczne ciasteczka z ciasta francuskiego w kształcie gwiazdek, wypełnione nadzieniem śliwkowym. Nie przypominają naszych pierniczków, ale mają w sobie coś, co sprawia, że trudno poprzestać na jednym. Są kruche, delikatne, lekko słodkie i pięknie prezentują się na świątecznym stole.

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Fiński przysmak świąteczny z zaledwie trzech składników

Największą zaletą joulutorttu jest prostota. Nie trzeba godzinami wyrabiać ciasta, pieczołowicie odmierzać wielu składników ani posiadać odpowiedniego sprzętu. Wystarczy kilka produktów, które bez problemu kupimy w każdym sklepie.

Składniki:

1 opakowanie ciasta francuskiego,

gęste powidła śliwkowe lub dżem śliwkowy,

cukier puder do posypania.

Jak przygotować joulutorttu?

Ciasto francuskie rozwijamy i kroimy na kwadraty o podobnej wielkości. Każdy z nich nacinamy po przekątnej od rogów w kierunku środka, pozostawiając niewielki fragment nierozcięty. Następnie zaginamy co drugi róg do środka, tworząc kształt gwiazdki. Na centralnym miejscu nakładamy odrobinę powideł. Gotowe ciasteczka przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza. Pieczemy około 12-15 minut, aż ciasto wyraźnie urośnie i nabierze złocistego koloru. Po ostudzeniu posypujemy cukrem pudrem.

Słodki smak fińskich świąt

Te ciasteczka robię każdego roku, bo nie wymagają wielkiego wysiłku, a do tego są niezwykle smaczne. Najlepiej smakują jeszcze lekko ciepłe, kiedy ciasto jest kruche, a śliwkowe nadzienie aromatyczne. Czasem właśnie najprostsze wypieki stają się naszymi ulubionymi świątecznymi tradycjami.

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