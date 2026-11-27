Korona Kielce zagra w poniedziałek na Exbud Arenie z Cracovią. Kielecka drużyna przegrała trzy ostatnie ligowe spotkania, a wcześniej odpadła z Pucharu Polski po porażce z pierwszoligową Polonią Warszawa. Trener Robert Kolendowicz zauważa jednak w postawie swoich zawodników sygnały zwiastujące przełamanie niekorzystnej passy.

„Każda zła seria kiedyś się kończy. Bardzo chciałbym, żeby taki splot nieprzychylnych dla nas okoliczności, czyli gole samobójcze, rzuty karne, gole po VAR-ze, czy mecze z sytuacjami niewykorzystanymi przez nas, się skończył. Wierzę, że to będzie dla nas moment przełomowy” – zaznaczył Robert Kolendowicz.

Szkoleniowiec podkreślił, że mimo słabszych wyników jego piłkarze kreują dogodne okazje, osiągając wskaźnik oczekiwanych bramek na poziomie około dwóch goli na mecz. Sukces ma zapewnić poprawa skuteczności pod bramką rywali oraz odbudowa mentalna zespołu. Krakowski rywal przystąpi do rywalizacji po zwycięstwie 3:1 nad Jagiellonią Białystok w debiucie trenera Aleksandra Vukovicia. Drużyna ta cechuje się wysoką intensywnością gry oraz indywidualnymi umiejętnościami ofensywnych liderów, do których należą Lasse Nordas i Ajdin Hasić, mający na koncie siedem bramek oraz trzy asysty.

„Hasic to czołowy piłkarz ligi i te liczby, które kreuje, mają wpływ na ofensywę zespołu Cracovii. Z pewnością to czołowa postać krakowskiej, ale też czołowa postać ligi. Będziemy się skupiać na działaniach grupowych, ale na pewno musimy zwrócić uwagę na działania Hasica, szczególnie z piłką” – ocenił szkoleniowiec kielczan.

Problemy kadrowe i zimowe treningi

Sztab szkoleniowy Korony zmaga się przed meczem z kontuzjami. Na boisku zabraknie Ondreja Lingra, którego powrót zaplanowano po przerwie zimowej, a także Wiktora Długosza, cierpiącego na uraz stawu skokowego. Do treningów z drużyną wrócili natomiast Konstantinos Sotiriou i Morgan Fassbender. Na prawej stronie boiska w miejsce Długosza mogą zagrać Norbert Barczak lub Hubert Zwoźny, ale trener rozważa również włączenie Ariela Mosóra albo zmianę systemu na grę trójką stoperów.

Przygotowania do starcia utrudniała zimowa aura. Dzięki pomocy miasta, klubu oraz MOSiR-u zespół trenował między innymi na sztucznym boisku w Nowinach. Poniedziałkowy mecz w Kielcach rozpocznie się o godzinie 19.00.

„Niezależnie od wybranych rozwiązań, najważniejsza w poniedziałek będzie skuteczność wynikowa. Jesteśmy w momencie, gdy potrzebujemy punktów i zrobimy wszystko, aby po meczu nasz dorobek punktowy wzrósł” – podsumował Robert Kolendowicz.