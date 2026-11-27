Spis treści Gary Lineker bez żółtej i czerwonej kartki. Kariera klubowa i praca w BBC

Gary Lineker zyskał miano „kata Polaków”, ponieważ w pięciu spotkaniach z reprezentacją Polski zdobył łącznie sześć bramek. Najgłośniejszym występem Anglika przeciwko Biało-Czerwonym okazał się decydujący o wyjściu z grupy mecz podczas mistrzostw świata w Meksyku, rozegrany 11 czerwca 1986 roku w Monterrey. Napastnik już w pierwszej połowie odebrał Polakom szanse na awans, pokonując broniącego polskiej bramki Józefa Młynarczyka trzy razy w ciągu 25 minut – między 9. a 34. minutą. Klasyczny hat-trick dał Anglikom zwycięstwo 3:0 i przepustkę do kolejnej fazy turnieju.

Mundial w Meksyku otworzył angielskiemu snajperowi drzwi do wielkiej kariery. Piłkarz sięgnął na tym turnieju po tytuł króla strzelców mistrzostw świata, dzięki czemu przeszedł do FC Barcelony. Po latach sam zawodnik w rozmowie z „talkSport” wskazywał, jak przełomowe znaczenie miało dla niego spotkanie z Polską.

Przeczytaj także: Polacy zagrają z Chorwacją w Gliwicach. Na trybunach padnie rekord

„Pierwsze trafienie w meczu z Polakami uznaję za najważniejsze w życiu. Sytuacja w reprezentacji mnie niepokoiła i obawiałem się, że stracę miejsce w składzie. Jednak gdy Bobby Robson ponownie na mnie postawił, to umieściłem piłkę w bramce i się odblokowałem. Skończyło się na tytule króla strzelców i transferze do Barcelony. Tak, ten gol zmienił moje życie” – powiedział Lineker w rozmowie z „talkSport”.

9

Gary Lineker bez żółtej i czerwonej kartki. Kariera klubowa i praca w BBC

Skuteczny na boisku Anglik wyróżniał się jednocześnie wzorowym zachowaniem. Przez całą karierę wystąpił w ponad 560 meczach i nigdy nie został ukarany żółtą ani czerwoną kartką, co we współczesnej piłce nożnej uchodzi za rzecz niemal nieosiągalną. Równocześnie regularnie potwierdzał formę strzelecką, trzykrotnie zdobywając koronę króla strzelców ligi angielskiej jako zawodnik trzech różnych drużyn, kolejno Leicester City, Evertonu oraz Tottenhamu.

Przed przenosinami do stolicy Katalonii napastnik zaliczył znakomite rozgrywki w barwach Evertonu, w których w 52 występach zdobył 38 bramek. Z FC Barceloną wywalczył między innymi Puchar Zdobywców Pucharów, a w pamięci kibiców zapisał się również hat-trickiem strzelonym w prestiżowym starciu z Realem Madryt. Po powrocie na angielskie boiska dołożył do dorobku Puchar Anglii, po który sięgnął z Tottenhamem.

Po odwieszeniu butów na kołek były reprezentant Anglii z powodzeniem rozpoczął pracę w mediach i został cenionym gospodarzem słynnego programu „Match of the Day” na antenie BBC. Doczekał się także własnej figury w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud. To właśnie Linekerowi przypisywane są znane słowa: „Piłka nożna to taka gra, w której 22 mężczyzn biega za piłką, a na końcu i tak wygrywają Niemcy”.

QUIZ. Za kadencji którego selekcjonera debiutowali najlepsi polscy piłkarze? Lewandowski, Zieliński, Zalewski i inni Pytanie 1 z 20 Za kadencji którego selekcjonera w kadrze debiutował Robert Lewandowski? Pawła Janasa Leo Beenhakkera Franciszka Smudy Następne pytanie