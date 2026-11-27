Atak w piekarni w Lubawce. Policjanci zatrzymali 36-latka

Do zdarzenia doszło wczesnym rankiem 25 listopada w piekarni na terenie Lubawki. Na miejsce wezwano policjantów z komisariatu w Lubawce, którzy zastali pokrzywdzonych oraz nietrzeźwego mężczyznę. Jak ustalili funkcjonariusze, 36-latkowi nie spodobało się, że w piekarni pracują obywatele Ukrainy. Badanie wykazało, że miał on w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Groźby i przemoc na tle narodowościowym w piekarni

Policja podaje, że mężczyzna najpierw znieważał trzy kobiety i mężczyznę na tle narodowościowym. Następnie miał grozić im pozbawieniem życia, jeśli nie przestaną pracować w Polsce i nie wrócą do swojego kraju. W pewnym momencie zaatakował 36-letniego obywatela Ukrainy, uderzając go pięściami. Poszkodowany doznał lekkich obrażeń.

Zarzuty i środki zapobiegawcze wobec 36-latka

Nietrzeźwy 36-letni mieszkaniec powiatu kamiennogórskiego został zatrzymany. Następnego dnia usłyszał zarzuty w związku z groźbami i przemocą na tle narodowościowym oraz uszkodzeniem ciała. Za te czyny grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze zastosowała wobec niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi.

Źródło: Policja.pl