Wieczorem w Gliwicach polscy koszykarze podejmą reprezentację Chorwacji w eliminacjach do mistrzostw świata 2027. Drużyna ma szansę świętować awans, za który ustalono już konkretne nagrody finansowe.

„Jesteśmy w stałym kontakcie z »kapitanatem« drużyny, myślę, że chłopcy nie narzekają na nagrody finansowe, ale jesteśmy też bardzo dyskretni w tej kwestii” – zaznaczył prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.

W piątek poinformowano, że nowym głównym sponsorem związku została marka GREE z branży klimatyzacyjnej. Współpraca obejmie seniorskie reprezentacje kobiet i mężczyzn, kadry młodzieżowe, koszykówkę 3x3 oraz drużyny na wózkach.

Rekordowa frekwencja w PreZero Arenie. Kibice dopisali w Gliwicach

Podczas wieczornego meczu prawdopodobnie pobity zostanie rekord frekwencji na spotkaniu koszykówki w Polsce. Poprzedni najlepszy wynik to 12 043 widzów na meczu z Izraelem, który rozegrano 20 lutego 2020 roku w tej samej gliwickiej hali w ramach kwalifikacji do EuroBasketu.

„Nie spodziewałem się takiej liczby widzów w piątek, ale już po ostatnich mistrzostwach Europy założyliśmy, że w drugiej fazie kwalifikacji do MŚ będziemy grać w dużych halach. To się sprawdziło. Kiedy po »dreszczowcu« z Niemcami w Gdańsku zobaczyłem, ile biletów na spotkanie w Gliwicach sprzedało się przez pierwsze 10 dni, wiedziałem, że będzie sukces frekwencyjny, o który w listopadzie czasem nie jest łatwo” – podsumował Grzegorz Bachański. Wspomniane gdańskie starcie z Niemcami to porażka Polaków w Ergo Arenie 94:96 po dogrywce.

Uznanie dla polskich kadr. Kolejne wyzwanie w poniedziałek

Seniorzy prowadzeni przez trenera Igora Milicica w następnym meczu kwalifikacji zagrają w poniedziałek na wyjeździe z Niemcami. Grzegorz Bachański podkreślił, że rozwój i sukcesy polskiej koszykówki są dostrzegane za granicą.

„Rozmawiałem z prezesem niemieckiej federacji o wynikach. Mistrzowie świata bardzo obawiają się tego spotkania. Polska koszykówka budzi respekt. Przecież niedawno bardzo mocna kobieca reprezentacja Turcji przegrała z naszym zespołem. Nasze działania są zauważane” – ocenił Bachański.

Polki pokonały ekipę turecką w Gorzowie Wielkopolskim 79:77 w spotkaniu kwalifikacji do mistrzostw Europy. Prezes związku odbierał także gratulacje za występy innych reprezentacji.

„W zeszłym tygodniu byłem na posiedzeniu zarządu FIBA Europe w Hamburgu. Zostałem pozytywnie zaskoczony skalą gratulacji, jeśli chodzi o sukces naszych dziewcząt U-17 w koszykówce 3x3 podczas Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Dakarze” – wyjaśnił Bachański. Biało-czerwone zdobyły tam złoty medal.