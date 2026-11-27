Kto wygra "Taniec z Gwiazdami"?

"Taniec z Gwiazdami" od lat wzbudza ogromne emocje, a obecna edycja nie zawiodła pod względem widowiskowych występów i niezapomnianych chwil. Przed nami już tylko wielki finał, w którym rozstrzygnie się, kto zdobędzie tytuł zwycięskiej pary. O Kryształową Kulę powalczą Helena Englert i Roman Osadchiy, Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz, Dominik Rupiński i Estelle François oraz Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz. Zanim poznamy oficjalny werdykt, sprawdziliśmy, jak głosowali nasi czytelnicy. W przeprowadzonej przez nas sondzie zapytaliśmy ich o faworytów finału. Jej rezultaty pokazują, że walka o zwycięstwo może rozegrać się między dwiema parami. Kto jednak zdobył największe poparcie i znalazł się na pierwszym miejscu?

ZOBACZ TAKŻE: Ten występ przejdzie do historii! Uczestnikowi odpadła proteza. Publiczność w studiu zamarła

Oto wynik naszej sondy!

Z głosowania czytelników ESKA.pl wynika, że "Taniec z gwiazdami" wygrają Helena Englert i Roman Osadchiy. W sondażu zdobyli aż 37 procent! Na drugim miejscu znaleźli się Dominik Rupiński i Estelle François z 34 procentami wskazań. Różnica jest więc niewielka i te dwie pary mogą zamienić się miejscami! Podium w naszej sondzie zamknęli Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 21 procentami głosów. Ostatnie miejsce w sondażu zajęli Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz. W głosowaniu mieli zaledwie 8 procent głosów. To zdecydowanie para z najmniejszym wsparciem i jej zwycięstwo jest mało prawdopodobne.

Sonda jest cały czas aktywna! Możecie w niej zagłosować poniżej:

Sonda Kto powinien wygrać "Taniec z Gwiazdami"? Helena Englert Dominik Rupiński Mandaryna Izabela Kuna

Kiedy finał "Tańca z Gwiazdami"?

Kiedy poznamy oficjalne wyniki "Tańca z Gwiazdami". Werdykt zostanie ogłoszony oczywiście podczas wielkiego finału, po wszystkich konkursowych występach. Ostatni odcinek show odbędzie się już w niedzielę, 29 listopada 2026. Start transmisji jak zawsze o godzinie 19:55 w Polsacie.

Iwona Pavlović o finale "Tańca z Gwiazdami". Chciała zatrzymać Gumulca