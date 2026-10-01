Złodzieje okradli legendarnego skoczka. Policja jest bezradna!

Złodzieje okradli Thomasa Morgensterna

Zuchwała akcja, przypominająca sceny z filmów sensacyjnych, miała miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek (27-28 września). Przestępcy włamali się tylnym wejściem do hangaru na lotnisku w Mauterndorf, a następnie wywieźli śmigłowiec Robinson R44, który był w dyspozycji przedsiębiorstwa należącego do Thomasa Morgensterna. Cała operacja była skrupulatnie zaplanowana.

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Przed startem złodzieje napełnili bak maszyny i zneutralizowali systemy lokalizacyjne oraz transponder. Do lotu wybrali noc z mocnym światłem księżyca, gdyż skradziona maszyna nie nadaje się do lotów w zupełnych ciemnościach. Przestępcy wykazali się doskonałą znajomością zarówno specyfiki sprzętu, jak i samego portu lotniczego.

Maszyna wystartowała w okolicach godziny drugiej w nocy. Hałas wzbudził podejrzenia członka lokalnego aeroklubu, który bezskutecznie usiłował wywołać przez radio stałego pilota śmigłowca. Kiedy odkrył zniszczenia w hangarze, natychmiast powiadomił odpowiednie służby.

Morgenstern zszokowany zuchwałą kradzieżą helikoptera

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Dla mnie niezrozumiałe jest to, że można w środku nocy ukraść śmigłowiec, a następnie przelecieć nim przez kilka granic i nigdzie nie zostać zauważonym

– tak całe zdarzenie skomentował zrezygnowany Thomas Morgenstern w rozmowie z O3.

Zaledwie chwilę po 2:00 w nocy helikopter wyleciał poza teren Austrii, a parę godzin później miał być widziany w okolicach wyspy Pag w Chorwacji. Od tamtej pory ślad po maszynie się urywa i do środy służbom nie udało się wpaść na żaden nowy trop.

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Wartość fabrycznie nowego modelu Robinson R44 szacuje się nawet na 800 tysięcy euro. Skradziony egzemplarz nie był bezpośrednią własnością byłego skoczka narciarskiego, a jedynie był dzierżawiony przez jego firmę do obsługi przelotów. Właścicielem maszyny jest biznesmen z Wagrain. Siły zbrojne, policja i kontrola ruchu lotniczego nadal próbują zrekonstruować trasę, jaką pokonali złodzieje.