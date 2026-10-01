Gwiazdy urodzone w październiku. Oni będą wkrótce świętować!

Kto urodził się w październiku? Jakie polskie i światowe gwiazdy w bieżącym miesiącu świętują urodziny? Jakie teraz są znaki zodiaku i jak dużo dzieci będzie się rodzić? Oto podsumowanie!

Kto świętuje urodziny w październiku?

Osoby, które urodziły się w październiku, należą do dwóch znaków zodiaku - wagi (23 września - 22 października) i skorpiona (23 października - 21 listopada). Mówi się, że im bliżej końca miesiąca, tym mniej towarzyskie i dyplomatyczne stają się urodzone w październiku osoby. Statystycznie, w dziesiątym miesiącu roku w Polsce rodzi się mniej dzieci niż w miesiącach letnich - aktualnie około 20 tysięcy.

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Które polskie i międzynarodowe gwiazdy obchodzą urodziny w październiku? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w naszej galerii poniżej. Jeśli chodzi o "okrągły" jubileusz, w październiku 2026 roku świętować go będą m.in. aktor Rafał Zawierucha i raper Miuosh - obaj skończą 40 lat.

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Gwiazdy urodzone w październiku

Lista październikowych urodzin gwiazd jest następująca:

2 października – Sting

3 października - Zlatan Ibrahimović

5 października - Kate Winslet

6 października - Jurek Owsiak

7 października - Katarzyna Cichopek

12 października - Rafał Zawierucha

14 października – Usher

14 października - Miuosh

15 października - Ewa Błaszczyk

17 października - Eminem

18 października - Marek Kondrat

19 października - Ewa Wachowicz

19 października - Katarzyna Żak

21 października - Kim Kardashian

22 października - Tamara Gonzalez Perea

22 października - Urszula Dudziak

23 października - Adam Nawałka

25 października - Katy Perry

28 października - Bill Gates

29 października - Magdalena Zawadzka.

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