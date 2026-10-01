Gwiazdy urodzone w październiku. Oni będą wkrótce świętować!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-01 16:00

Rozpoczął się październik. Wszyscy chętnie czerpiemy ze złotej jesieni, ale dla wielu znanych osób ten czas w roku jest okresem urodzinowym. Kto będzie świętować właśnie w październiku? Oto polskie i międzynarodowe gwiazdy kultury, biznesu i sportu, które przyszły na świat w dziesiątym miesiącu roku.

Kto urodził się w październiku? Jakie polskie i światowe gwiazdy w bieżącym miesiącu świętują urodziny? Jakie teraz są znaki zodiaku i jak dużo dzieci będzie się rodzić? Oto podsumowanie!

Kto świętuje urodziny w październiku?

Osoby, które urodziły się w październiku, należą do dwóch znaków zodiaku - wagi (23 września - 22 października) i skorpiona (23 października - 21 listopada). Mówi się, że im bliżej końca miesiąca, tym mniej towarzyskie i dyplomatyczne stają się urodzone w październiku osoby. Statystycznie, w dziesiątym miesiącu roku w Polsce rodzi się mniej dzieci niż w miesiącach letnich - aktualnie około 20 tysięcy.

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Które polskie i międzynarodowe gwiazdy obchodzą urodziny w październiku? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w naszej galerii poniżej. Jeśli chodzi o "okrągły" jubileusz, w październiku 2026 roku świętować go będą m.in. aktor Rafał Zawierucha i raper Miuosh - obaj skończą 40 lat.

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Galeria zdjęć 20

Gwiazdy urodzone w październiku

Lista październikowych urodzin gwiazd jest następująca:

  • 2 października – Sting
  • 3 października - Zlatan Ibrahimović
  • 5 października - Kate Winslet
  • 6 października - Jurek Owsiak
  • 7 października - Katarzyna Cichopek
  • 12 października - Rafał Zawierucha
  • 14 października – Usher
  • 14 października - Miuosh
  • 15 października - Ewa Błaszczyk
  • 17 października - Eminem
  • 18 października - Marek Kondrat
  • 19 października - Ewa Wachowicz
  • 19 października - Katarzyna Żak
  • 21 października - Kim Kardashian
  • 22 października - Tamara Gonzalez Perea
  • 22 października - Urszula Dudziak
  • 23 października - Adam Nawałka
  • 25 października - Katy Perry
  • 28 października - Bill Gates
  • 29 października - Magdalena Zawadzka.

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