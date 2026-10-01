Gwiazdy urodzone w październiku. Oni będą wkrótce świętować!

Kto urodził się w październiku? Jakie polskie i światowe gwiazdy w bieżącym miesiącu świętują urodziny? Jakie teraz są znaki zodiaku i jak dużo dzieci będzie się rodzić? Oto podsumowanie!
Kto świętuje urodziny w październiku?
Osoby, które urodziły się w październiku, należą do dwóch znaków zodiaku - wagi (23 września - 22 października) i skorpiona (23 października - 21 listopada). Mówi się, że im bliżej końca miesiąca, tym mniej towarzyskie i dyplomatyczne stają się urodzone w październiku osoby. Statystycznie, w dziesiątym miesiącu roku w Polsce rodzi się mniej dzieci niż w miesiącach letnich - aktualnie około 20 tysięcy.
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Które polskie i międzynarodowe gwiazdy obchodzą urodziny w październiku? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w naszej galerii poniżej. Jeśli chodzi o "okrągły" jubileusz, w październiku 2026 roku świętować go będą m.in. aktor Rafał Zawierucha i raper Miuosh - obaj skończą 40 lat.
Gwiazdy urodzone w październiku
Lista październikowych urodzin gwiazd jest następująca:
- 2 października – Sting
- 3 października - Zlatan Ibrahimović
- 5 października - Kate Winslet
- 6 października - Jurek Owsiak
- 7 października - Katarzyna Cichopek
- 12 października - Rafał Zawierucha
- 14 października – Usher
- 14 października - Miuosh
- 15 października - Ewa Błaszczyk
- 17 października - Eminem
- 18 października - Marek Kondrat
- 19 października - Ewa Wachowicz
- 19 października - Katarzyna Żak
- 21 października - Kim Kardashian
- 22 października - Tamara Gonzalez Perea
- 22 października - Urszula Dudziak
- 23 października - Adam Nawałka
- 25 października - Katy Perry
- 28 października - Bill Gates
- 29 października - Magdalena Zawadzka.