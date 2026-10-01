Sara James w prześwitującej kreacji. 18-latka szokuje w stolicy Francji

Sara James ewoluuje: Od "The Voice Kids" do nowej ery

Sara James zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids", gdzie jej zwycięstwo w czwartej edycji zachwyciło całą Polskę. Obecnie jest jedną z najważniejszych wokalistek na rodzimym rynku muzycznym, ale jej talent doceniono również za granicą. W 2022 roku wystąpiła w programie "America’s Got Talent", gdzie oczarowała sędziów, w tym wymagającego Simona Cowella, interpretacją utworu Billie Eilish.

Artystka dorastała na oczach publiczności, a 10 czerwca świętowała swoje osiemnaste urodziny. Długo wyczekiwany dzień był szeroko relacjonowany na jej Instagramie, gdzie gwiazda dzieliła się zdjęciami z hucznej imprezy w japońskim stylu z różowymi akcentami.

Wejście w dorosłość zdaje się zmieniać wizerunek Sary, co przywodzi na myśl ścieżkę jej koleżanki z "The Voice Kids", Roksany Węgiel. Chociaż 18-latka od zawsze eksperymentowała z modą, dotychczas jej wybory ograniczały się do nowych fryzur, kolczyków, kolorowych soczewek czy rozjaśnionych brwi.

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Teraz artystka decyduje się na bardziej odważne modowe kroki. Niedawna premiera polskojęzycznego singla "Zrób to dla mnie" była zwiastunem nowej fazy w jej karierze artystycznej i wizerunkowej.

W ostatnich dniach piosenkarka przebywała w Paryżu, dokąd została zaproszona przez luksusowy dom mody Jean Paul Gaultier. W mediach społecznościowych udostępniła ujęcia ze stolicy Francji, pozując pod wieżą Eiffla czy podczas wieczornego rejsu po Sekwanie, kradnąc uwagę pomimo uroków paryskiej jesieni.

Jej wybór stroju wzbudził wiele emocji. Z pozoru zakryta od stóp do głów kreacja okazała się bardzo wyzywająca, ponieważ przezroczysty, cielisty materiał wyraźnie odsłaniał ciemną bieliznę gwiazdy. Pomimo tak odważnej decyzji, sekcja komentarzy pod zdjęciami zapełniła się pochlebstwami od fanów zachwyconych nowym stylem.

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