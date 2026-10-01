WTA Pekin: Magda Linette już odpadła. Koszmarna seria Polki trwa

WTA Pekin. Kryzys formy Magdy Linette trwa

Polska zawodniczka po raz trzeci z rzędu musiała przełknąć gorycz porażki w starciu z Kateriną Siniakovą i ponownie nie ugrała z tą rywalką ani jednego seta. Reprezentantka Czech przystępowała do rywalizacji w stolicy Chin w roli wyżej notowanej faworytki, plasując się na 55. miejscu w rankingu WTA, podczas gdy nasza tenisistka zajmowała 80. pozycję, a jej niechlubna passa wciąż trwa w najlepsze. Od wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu na przełomie czerwca i lipca, Magda Linette zagrała w ośmiu zawodach, ale tylko jeden jedyny raz zdołała awansować poza pierwszą rundę!

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W tym okresie Polka odpadała błyskawicznie nie tylko na Wimbledonie, ale również w Atenach, Waszyngtonie, Cincinnati, nowojorskim US Open, w Seulu, a teraz do tej listy doszedł Pekin. Tylko podczas zmagań w Toronto zdołała zapisać na swoim koncie zwycięstwo, choć już w kolejnym meczu została wyeliminowana przez rozstawioną Ivę Jovic. Poniżej przedstawiamy fatalny bilans ostatnich spotkań z udziałem Linette:

WTA Pekin: porażka 4:6, 3:6 z Kateriną Siniakovą (aktualnie 55. miejsce w rankingu WTA)

WTA Seul: przegrana 6:3, 1:6, 6:7 (2-7) w starciu z Darią Astachową (187. pozycja WTA)

US Open: porażka 4:6, 6:1, 3:6 z Francescą Jones (105. miejsce WTA)

WTA Cincinnati: klęska 0:6, 3:6 z Eleną Gabrielą Ruse (62. lokata WTA)

WTA Toronto: zwycięstwo nad sklasyfikowaną na 771. miejscu Carol Zhao (4:6, 6:1, 6:4) oraz porażka z 13. w zestawieniu Ivą Jovic (3:6, 5:7)

WTA Waszyngton: przegrana 1:6, 4:6 w pojedynku z Leylah Fernandez (26. miejsce WTA)

WTA Ateny: porażka 4:6, 5:7 z Mai Hontamą (177. pozycja w rankingu)

Wimbledon: przegrana 5:7, 4:6 z Mirrą Andriejewą (5. lokata WTA)

Jak widać, znaczna część przeciwniczek była absolutnie w zasięgu Polki, a mimo to ostateczne rozstrzygnięcia okazywały się wyjątkowo bolesne. Taka sytuacja przełożyła się na bolesny spadek Magdy Linette na 80. lokatę w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek, choć jeszcze w sierpniu zajmowała przyzwoite 51. miejsce. Po chińskich zawodach jej sytuacja rankingowa może stać się jeszcze gorsza.

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Trzy Polki jeszcze grają w Pekinie

Warto przypomnieć, że jeszcze przed meczem Linette, z prestiżowymi zmaganiami rangi WTA 1000 w Pekinie pożegnała się inna nasza reprezentantka, grająca z kwalifikacji Katarzyna Kawa. Kibiców ucieszyła jednak postawa Magdaleny Fręch, której udało się wywalczyć awans do drugiej rundy tych chińskich zawodów. To właśnie na tym szczeblu drabinki do turniejowej rywalizacji dołączą rozstawione z numerem "8" Iga Świątek oraz z "17" Maja Chwalińska.

Najlepsza polska tenisistka w swoim pierwszym meczu zagra z reprezentantką gospodarzy - Xinyu Gao. Jej rozstawioną rówieśniczkę czeka bój z Ukrainką Dajaną Jastremską, z kolei Fręch zagra teraz z turniejową "26", Czeszką Nikolą Bartunkovą.