Ta naturalna maseczka to hit na wypadające włosy. Jak ją przygotować?

Problem nadmiernej utraty włosów dotyka wielu osób. Istnieją jednak skuteczne, domowe receptury, które potrafią zahamować ten proces.

Mieszanka pełna witamin i protein głęboko odżywia cebulki, co bezpośrednio przekłada się na szybszy wzrost nowych pasm.

Sprawdź, jak w zaledwie 20 minut przygotować i nałożyć maskę, która zauważalnie zmniejszy wypadanie włosów.

Maska z olejkiem rycynowym: zahamuj wypadanie włosów od zaraz

Zgubienie kilku włosów każdego dnia to zjawisko całkowicie normalne, jednak powiększające się prześwity czy łysienie wymagają już uwagi medycznej i odpowiedniej diagnostyki. Powody wypadania włosów bywają zróżnicowane – od błędów w codziennym dbaniu o pasma, po poważne schorzenia ogólnoustrojowe. Zanim sięgniesz po apteczne suplementy i kosmetyki, wypróbuj niezawodny, domowy sposób. Recepta jest prosta: połącz żółtko jaja z 20 kroplami olejku rycynowego. Tak przygotowaną papkę wmasuj dokładnie w skórę głowy i zawiń włosy w ręcznik. Po upływie 20 minut spłucz miksturę letnią wodą i umyj głowę łagodnym szamponem. Regularne stosowanie tej naturalnej kuracji potrafi szybko zahamować proces utraty włosów.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie

Żółtko jajka na wypadające włosy: dlaczego to działa?

Ta domowa maska na włosy to prawdziwy hit wśród domowych sposobów na wzmocnienie pasm, znany i stosowany już przez poprzednie pokolenia. W czym tkwi jej sekret? Sam olejek rycynowy obfituje w witaminę E, która doskonale wzmacnia zarówno włosy, jak i paznokcie, a także pomaga zwalczyć łupież i zapalenie mieszków włosowych, dzięki swoim właściwościom przeciwgrzybiczym i antybakteryjnym. Obecny w nim kwas rycynolowy poprawia ukrwienie skóry głowy, co skutkuje lepszym dotlenieniem i odżywieniem cebulek, a w konsekwencji szybszym wzrostem mocniejszych, lśniących włosów. Z kolei drugiemu składnikowi – żółtku – nie można odmówić zawartości białka, czyli podstawowego budulca włosa. Regeneruje ono zniszczoną strukturę, zapobiegając rozdwajaniu. Biotyna z żółtka hamuje wypadanie, a zawarte w nim naturalne tłuszcze rewelacyjnie nawilżają i uelastyczniają przesuszone pasma.

Dlaczego włosy wypadają? Poznaj główne powody

Osoby zmagające się z problemem rzednącej fryzury często szukają źródła swoich problemów. Na liście najpowszechniejszych przyczyn utraty włosów znajdują się:

Przewlekły stres i ogólne przemęczenie organizmu,

Zaburzenia funkcjonowania tarczycy,

Niedobory pokarmowe wynikające ze złej diety,

Niedokrwistość (anemia),

Łysienie typu męskiego (androgenowe),

Stany po przebytych infekcjach, takich jak COVID-19, które osłabiają układ immunologiczny,

Błędy w pielęgnacji skóry głowy i włosów,

Schorzenia dermatologiczne: m.in. łojotokowe zapalenie skóry, łuszczyca, grzybica czy liszaj płaski,

Skutki uboczne farmakoterapii,

Cukrzyca.