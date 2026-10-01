Wsyp do odpływu 2 łyżki i zalej gorącą wodą. Uporczywy smród ze zlewu zniknie

Fetor ulatniający się z kuchennego odpływu to znak, że w instalacji i syfonie nagromadziły się psujące się resztki jedzenia, na co trzeba szybko zareagować.

Zamiast używać agresywnych środków chemicznych, warto zastosować prostą, domową metodę: wrzuć do odpływu dwie łyżki kwasku cytrynowego i zalej go gorącą wodą.

Dzięki temu szybkiemu zabiegowi, w zaledwie kwadrans wyeliminujesz nieprzyjemny zapach i przywrócisz świeżość w swojej kuchni.

Domowy sposób na czysty odpływ w zlewie

Nieprzyjemna woń w kuchni, odczuwalna zazwyczaj w pobliżu zlewu, to sygnał ostrzegawczy, którego nie należy lekceważyć, ponieważ z upływem czasu trudności mogą się pogłębiać. Zwykle, czując nieprzyjemny zapach, od razu stosujemy mocne detergenty, szorując nimi zarówno misę zlewozmywaka, jak i sam odpływ, licząc na to, że usuniemy źródło problemu. Jednak powodów powstawania fetoru wokół zlewu może być znacznie więcej. Często winowajcą jest obszar bezpośrednio pod sitkiem, ale równie często za smród odpowiadają rury i syfon, w których gromadzą się gnijące resztki pożywienia. Z czasem zaczynają one ulegać rozkładowi, generując odstręczający zapach. Z tego powodu systematyczne oczyszczanie odpływu i instalacji sanitarnej jest kluczowe. A wykonanie tego zadania jest niezwykle łatwe. Do odpływu wystarczy wsypać 2 łyżki kwasku cytrynowego i polać go wrzątkiem. Po upływie 15 minut całość obficie spłukujemy bieżącą wodą i problem z głowy. Kwasek doskonale rozpuszcza zalegające w rurach osady i usuwa z nich tłustą warstwę.

Jak zlikwidować brzydki zapach ze zlewu?

Źródło nieprzyjemnego zapachu w zlewie często znajduje się tuż pod metalowym sitkiem w odpływie. Z tego powodu należy je regularnie i dokładnie czyścić. W pierwszej kolejności odkręcamy osłonę odpływu, po czym zasypujemy to miejsce sodą oczyszczoną. Następnie dolewamy trochę płynu do mycia naczyń oraz wody i dokładnie szorujemy całą powierzchnię. Gdy obszar będzie czysty, montujemy sitko z powrotem. Staraj się wykonywać tę czynność raz w tygodniu, a skutecznie wyeliminujesz problem brzydkiego zapachu ze swojego zlewu.

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Co zrobić, gdy woda nie spływa? Sposób na zatkany zlew

Innym powszechnym wyzwaniem w kuchni jest niedrożny zlew. W takich sytuacjach woda zalega w misie lub spływa niezwykle wolno. Nie da się ukryć, że to zjawisko znacząco utrudnia codzienne prace kuchenne, dlatego odpływ trzeba udrożnić możliwie najszybciej. Fragmenty pożywienia trafiające do rur podczas mycia naczyń, z biegiem czasu osadzają się na ściankach i w końcu całkowicie blokują syfon. W takich momentach warto sięgnąć po wypróbowaną, domową recepturę. Do odpływu wlej trochę płynu do mycia naczyń, dodaj jedną miarkę sody oczyszczonej, a na koniec wlej od 50 do 100 ml octu. Następnie szczelnie zakryj odpływ oraz otwór przelewowy przy pomocy szmatki. Wewnątrz wytworzy się gęsta, aktywna piana, która skutecznie wypchnie zalegające blokady. Po odczekaniu kwadransa całość zalej gorącą wodą.