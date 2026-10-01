Jan Urban uśmiechnięty przed meczem o wszystko. Szczerze skomentował widmo zwolnienia

Trener drużyny narodowej znajduje się pod potężnym ostrzałem po pięciu spotkaniach bez wygranej, ale przed decydującym starciem z Rumunią wykazuje nietypowy spokój.

Szkoleniowiec nie ukrywa, że przegrana może przypieczętować jego dymisję, jednak zaleca drużynie pełną koncentrację na nadchodzącym wyzwaniu.

Jan Urban odnosi się do medialnej nagonki i tłumaczy, jak zamierza wyprowadzić polską kadrę z głębokiego kryzysu.

Reprezentacja Polski znajduje się na skraju kompromitacji, mając na koncie zaledwie jeden punkt zdobyty w Lidze Narodów oraz serię pięciu meczów bez zwycięstwa. Większość kibiców i piłkarskich ekspertów obarcza winą za ten stan rzeczy selekcjonera, a decyzja o przyszłości Jana Urbana może zapaść tuż po piątkowym starciu z Rumunią. Pomimo ogromnego ciężaru gatunkowego tego spotkania, opiekun kadry tryskał humorem. Na konferencję prasową dotarł uśmiechnięty na pokładzie meleksa, przypominając bardziej turystę na wakacjach niż trenera tuż przed decydującą próbą.

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Jan Urban szczerze o zwolnieniu z reprezentacji Polski

Po zajęciu miejsca za stołem konferencyjnym szkoleniowiec nie zamierzał unikać najtrudniejszych pytań od dziennikarzy. Jan Urban otwarcie przyznał, że doskonale rozumie powagę sytuacji i ma świadomość, że kolejny słaby wynik może skutkować jego dymisją.

„Nie czuję, że gram o posadę, chociaż porażka na pewno przybliżyłaby decyzję o zmianie trenera. Ale nie można tak myśleć, bo wtedy nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. My skupiamy się na meczu z Rumunią, bo zwycięstwo pozwoli nam wrócić do gry” – ocenił sytuację selekcjoner.

Selekcjoner reprezentacji komentuje medialną krytykę

Obecna lawina negatywnych komentarzy w ogóle nie dziwi trenera polskiej kadry. Jan Urban podkreślił, że wieloletnie doświadczenie pozwoliło mu dobrze poznać mechanizmy działania rodzimych mediów. Sposobem na przezwyciężenie kryzysu ma być teraz zachowanie chłodnej głowy i konsekwentne realizowanie swoich założeń.

„Wiedziałem, co się będzie działo. Za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jak nie ma wyników, to jest tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu, jak zachować spokój i robić swoje” – powiedział bez ogródek podczas spotkania z prasą.

Szkoleniowiec zauważył również, że praca z drużyną narodową zawsze wiąże się z gigantyczną presją. W ramach pocieszenia przypomniał, że z identycznymi problemami boryka się obecnie trener piątkowych rywali – legendarny Gheorghe Hagi, który zaliczył równie trudny start z reprezentacją Rumunii.

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Problemy ze stałymi fragmentami i forma Roberta Lewandowskiego

Podczas spotkania z dziennikarzami poruszono również kwestię najsłabszych punktów drużyny, w tym nie najlepszej dyspozycji Roberta Lewandowskiego oraz licznych bramek traconych po rzutach rożnych i wolnych. Selekcjoner przyznał, że defensywa w tych elementach szwankuje, co zrzucił na karb braku czasu na odpowiednie zgranie zespołu.

„Zgadza się, że tracimy gole po stałych fragmentach. Pojawia się chaos, to kwestia zachowania i ustawienia. To bez wątpienia nasz problem. Jeśli chodzi o Roberta, to z dnia na dzień wygląda lepiej, zarówno na boisku, jak i poza nim. Jest bardziej wyspany i widać u niego większą chęć do gry” – wyjaśnił trener reprezentacji.

Spotkanie pomiędzy Polską a Rumunią odbędzie się w piątek o godzinie 20:45 na murawie PGE Narodowego. Niewykluczone, że dla Jana Urbana była to ostatnia w karierze przejażdżka służbowym meleksem na stanowisku selekcjonera, chyba że jego podopieczni zdołają wreszcie przełamać złą passę.