Izabella Krzan pokazała zachwycające kadry z Polski. Zamiast ciepłych krajów wybrała polskie góry

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-21 16:19

Izabella Krzan postanowiła odpocząć i wybrała się na krótki wyjazd. Zrezygnowała jednak z egzotycznych kierunków na rzecz uroków jesiennej Polski. W towarzystwie ukochanego odwiedziła m.in. Karkonosze. Prezenterka podzieliła się fotorelacją w mediach społecznościowych. Te zachwycające widoki przypominają, jak piękna bywa polska jesień!

Od Miss Polonia do gwiazdy telewizji

Izabella Krzan zdobywa coraz mocniejszą pozycję wśród gwiazd stacji TVN. W polskim show-biznesie jest jednak obecna od lat. Ta zachwycająca brunetka to trzecia Miss Polonia, która zaraz po zdobyciu korony rozpoczęła karierę w mediach. Wkrótce upłynie dekada od momentu jej triumfu w tym prestiżowym konkursie piękności.

Bursztynową Koronę Miss Polonia założyła w listopadzie 2016 roku. Już w maju następnego roku pojawiła się jako prowadząca cykl "Lajk!" w programie "Pytanie na śniadanie". Niedługo potem Izabella Krzan dołączyła do grona reporterów porannego pasma TVP2. W tym samym czasie rozpoczęła współpracę z Norbim (54 l.) przy teleturnieju "Koło fortuny", którego była współgospodynią aż do 2024 roku.

Po transformacji w strukturach TVP zdecydowała się na roczny kontrakt z Kanałem Zero. Jesienią 2024 roku pojawiła się na antenie TVN Style, by z czasem przenieść się do głównego kanału stacji. Tam początkowo pracowała jako reporterka "Dzień Dobry TVN", a zaledwie kilka tygodni temu wraz z Janem Pirowskim (35 l.) dołączyli do ekipy prowadzących ten poranny format. Objęła także funkcję gospodyni programu "Azja Express", zastępując na tym stanowisku Darię Ładochę (44 l.).

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Izabella Krzan na urlopie. Podziwia polską jesień

Izabella Krzan chętnie udziela się na Instagramie. Jej profil obfituje w relacje zdjęciowe, pokazujące zarówno kulisy pracy, jak i momenty z życia prywatnego. W ubiegły weekend opublikowała serię fotografii z wycieczki w Karkonosze. Uwagę zwraca jedno ze zdjęć, na którym widać partnera prezenterki.

Kilka dni po pierwszym wpisie prezenterka zamieściła kolejne fotografie. Pięknie mamy. Dolny Śląsk - Karkonosze - Szklarska Poręba – podsumowała Izabella Krzan, ujawniając dokładny kierunek swojej podróży. W tej internetowej kolekcji zdjęć można zobaczyć wspaniałe ujęcia, które z powodzeniem mogłyby promować uroki złotej polskiej jesieni.

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Uśmiechnięta Izabella Krzan. Obok miniatury z jesiennej wyprawy w Karkonosze. O urlopie gwiazdy przeczytasz w Eska.
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Izabella Krzan zdradza kulisy programu "Azja Express". 35 stylizacji i pobudka o 5:30!

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