To jeden z najmodniejszych kolorów paznokci tej jesieni. Jego nazwa przywodzi na myśl słynny napój

Cherry Cola to jesienny trend w manicure, łączący głęboką czerwień, wiśniowy burgund i brązowe tony, który jest elegancki, wyrazisty i uniwersalny.

Ten wielowymiarowy odcień doskonale wpisuje się w jesienny klimat, pasując zarówno do krótkich, jak i długich paznokci.

Kolor można łączyć z beżami, brązami i czernią, stosując wykończenie błyszczące, matowe lub z akcentami.

Zmiana pory roku to dla wielu kobiet dobry pretekst, by odświeżyć nie tylko garderobę, ale również wygląd paznokci. Delikatny róż czy mleczna biel wciąż mają swoje zwolenniczki, jednak jesienią częściej na pierwszy plan wysuwają się brązy, bordo, śliwkowe fiolety i ciepłe czerwienie. Wśród nich wyróżnia się odcień Cherry Cola.

Czym właściwie jest kolor Cherry Cola?

Cherry Cola to połączenie głębokiej czerwieni, wiśniowego bordo i brązowych tonów. W zależności od oświetlenia lakier może wyglądać niemal jak ciemne wino albo nabierać ciepłego, czerwonawego blasku. Właśnie ta wielowymiarowość sprawia, że manicure nie jest nudny, nawet jeśli zdecydujemy się na jednolity kolor. Cherry Cola świetnie wpisuje się w jesienny klimat. Kojarzy się z dojrzałymi owocami, miękkimi dzianinami i wieczorami spędzanymi przy kubku gorącej herbaty. Ma w sobie odrobinę retro, ale prezentuje się nowocześnie. Co ważne, pasuje zarówno do krótkich, naturalnie opiłowanych paznokci, jak i do dłuższych, migdałowych kształtów.

Naklejki hybrydowe na paznokcie - test redaktorek

Z czym łączyć wiśniowy manicure?

Ten odcień daje sporo możliwości. W codziennych stylizacjach dobrze wygląda w towarzystwie beżu, karmelowego brązu, szarości i klasycznej czerni. Można zestawić go z wełnianym swetrem, płaszczem w kolorze camelowym czy skórzaną kurtką. Efekt? Spójny, jesienny look bez większego wysiłku. Na wieczór warto postawić na błyszczące wykończenie, które podkreśli głębię koloru. Fanki subtelniejszych rozwiązań mogą wybrać matowy top lub połączyć Cherry Cola ze złotym akcentem na jednym paznokciu. Ciekawą propozycją będzie też delikatny french z wiśniową końcówką. Klasyka w nieco odważniejszym wydaniu.

Jak uzyskać efekt Cherry Cola na paznokciach?

Najprościej sięgnąć po lakier opisany jako cherry, burgundy albo dark cherry. Jeśli nie możemy znaleźć idealnego odcienia, warto poszukać ciemnej wiśni z ciepłą, brązową nutą. Przy manicure hybrydowym kluczowe jest nakładanie cienkich warstw i dokładne utwardzanie każdej z nich zgodnie z zaleceniami producenta. Przed malowaniem warto też zadbać o skórki i odpowiednio przygotować płytkę. Głęboki kolor przyciąga wzrok, dlatego wszelkie niedociągnięcia mogą być bardziej widoczne. Na koniec wystarczy top, który nada paznokciom pożądany połysk lub matowe wykończenie.

Cherry Cola to propozycja dla osób, które jesienią chcą postawić na coś mocniejszego niż nude, ale niekoniecznie mają ochotę na klasyczną czerwień. Głęboki, wiśniowo-brązowy odcień pasuje do wielu stylizacji i sprawdza się przy różnych długościach paznokci. Jeśli szukasz koloru, który doda dłoniom elegancji i podkreśli jesienny charakter garderoby, zdecydowanie warto wziąć go pod uwagę.

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