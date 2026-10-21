Pokaz mody w Ministerstwie Rolnictwa. Posłanka domaga się od resortu szczegółowych wyjaśnień

Posłanka pyta, czy w gmachu resortu rolnictwa faktycznie zorganizowano pokaz mody i kto podjął decyzję o jego organizacji.

Wydarzenie budzi wątpliwości, ponieważ samo ministerstwo przyznaje, że rolnicy zmagają się z poważnymi problemami finansowymi.

Kluczowe pytania dotyczą tego, czy na organizację pokazu wydano publiczne pieniądze i jakie korzyści miał on przynieść polskiej wsi.

Pokaz mody a kryzys na wsi. Posłanka pyta o priorytety resortu

Posłanka Magdalena Filipek-Sobczak skierowała do ministra rolnictwa interpelację w sprawie organizacji pokazu mody w siedzibie resortu. W jej ocenie takie wydarzenie budzi poważne pytania o priorytety ministerstwa, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji w rolnictwie. Autorka interpelacji powołuje się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, według których ceny skupu podstawowych produktów rolnych w maju 2026 r. były o 16,2% niższe niż rok wcześniej.

Jak zauważa posłanka, samo ministerstwo w oficjalnych komunikatach wskazywało na „trudną sytuację ekonomiczną gospodarstw”, pogarszaną przez skutki zjawisk pogodowych. Wskazuje, że rolnicy mierzą się z problemami opłacalności produkcji, wysokimi kosztami energii, paliwa i nawozów. Zdaniem posłanki, w takich okolicznościach organizacja pokazu mody w budynku ministerstwa wymaga szczegółowego wyjaśnienia.

Kto zapłacił za wydarzenie? Posłanka domaga się szczegółowego rozliczenia

W interpelacji pojawił się szereg pytań dotyczących finansowania imprezy. Posłanka domaga się informacji, jaki był całkowity koszt organizacji wydarzenia, z wyszczególnieniem wydatków na obsługę techniczną, scenografię, oświetlenie, catering, ochronę czy wynagrodzenia. Kluczowe pytanie dotyczy tego, czy pokaz sfinansowano w całości lub części ze środków publicznych.

Magdalena Filipek-Sobczak pyta również, z jakiej części budżetu pochodziły ewentualne środki, jakie podmioty zewnętrzne otrzymały wynagrodzenie i w jakim trybie je wyłoniono. Chce także wiedzieć, ilu pracowników ministerstwa było zaangażowanych w przygotowanie imprezy i ile godzin pracy na to poświęcono.

Jaki był cel pokazu i co zyskali na tym rolnicy? Ministerstwo musi odpowiedzieć

Autorka interpelacji zwraca uwagę, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest instytucją kultury, a jego zadaniem jest prowadzenie polityki rolnej państwa. Dlatego pyta o oficjalny cel pokazu mody i jego związek z ustawowymi zadaniami resortu. Chce dowiedzieć się, jakie konkretne i mierzalne korzyści dla polskich rolników lub mieszkańców obszarów wiejskich miała przynieść organizacja tego wydarzenia.

Wśród pytań znalazły się również te dotyczące listy gości oraz ewentualnego udziału członków kierownictwa ministerstwa. Posłanka chce wiedzieć, czy resort przeprowadził analizę zasadności wydatkowania środków publicznych na tego rodzaju przedsięwzięcie w sytuacji, gdy sam przyznaje, że sytuacja w rolnictwie jest trudna.