Wypadek na hulajnodze w Pabianicach. 16-latek doznał złamania ręki

Uderzenie w betonowy słupek na Starym Rynku

Zdarzenie miało miejsce 19 października 2026 roku około godziny 18:45. Na terenie Starego Rynku w Pabianicach 16-letni chłopak poruszał się hulajnogą elektryczną wraz z 13-letnim pasażerem. Obaj nastolatkowie jechali bez kasków ochronnych i w pewnym momencie uderzyli w betonową przeszkodę. Siła zderzenia była na tyle duża, że spod pojazdu posypały się iskry. W wyniku tego zdarzenia 16-letni kierujący doznał złamania ręki.

Zabezpieczona hulajnoga i weryfikacja parametrów

Funkcjonariusze zabezpieczyli pojazd do dalszych czynności i będą ustalać, czy jego parametry techniczne odpowiadają obowiązującym wymaganiom. Zgodnie z informacją producenta hulajnoga może osiągać maksymalną prędkość 45 km/h. Warto jednak pamiętać, że dopuszczalna prędkość konstrukcyjna dla tego typu pojazdów wynosi w świetle przepisów 20 km/h. Jeśli urządzenie przekracza ustawowe normy, może nie spełniać warunków dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych.

Konsekwencje prawne dla nastolatka i opiekunów

Policjanci sprawdzają, czy 16-latek posiadał wymagane uprawnienia do kierowania tym konkretnym pojazdem. W związku z wiekiem kierującego sprawa może zostać skierowana do sądu rodzinnego, który dokona oceny okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze zaznaczają, że odpowiedzialność może ponieść również rodzic lub opiekun, jeżeli dopuścił do jazdy osobę niespełniającą warunków. Mundurowi przypominają dodatkowo, że przewożenie drugiej osoby na hulajnodze elektrycznej jest zabronione, ponieważ wpływa to negatywnie na stabilność i manewrowanie pojazdem.

Źródło: Policja.pl