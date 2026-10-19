Izabella Krzan z ukochanym w górach. To rzadki widok!

Od Miss Polonia do jednej z największych gwiazd TVN. Kariera Izabelli Krzan

Izabella Krzan to trzecia z kolei laureatka tytułu Miss Polonia, która natychmiast rozpoczęła karierę medialną. Bursztynową Koronę odebrała w listopadzie 2016 roku. W maju kolejnego roku zadebiutowała jako prowadząca cykl "Lajk!" w programie "Pytanie na śniadanie". Z Telewizją Polską współpracowała do stycznia 2024 roku. Następnie, po odejściu z publicznego nadawcy, działała m.in. w Kanale Zero, po czym dołączyła do Grupy TVN.

Obecnie Izabella Krzan jest jedną z czołowych postaci stacji. Świetnie radzi sobie w blasku fleszy, a występy przed kamerą nie sprawiają jej problemu. Pomagają jej w tym umiejętności zdobyte w modelingu oraz tańcu. Prezenterka ma bardzo wypełniony kalendarz. Od niedawna współprowadzi poranne pasmo "Dzień Dobry TVN". Dodatkowo sprawdza się w roli prowadzącej w reality show "Azja Express".

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Izabella Krzan z partnerem na szlaku. Rzadki widok na profilu gwiazdy

Prezenterka prężnie działa na Instagramie. Na jej profilu można odnaleźć mnóstwo fotografii dokumentujących zarówno życie zawodowe, jak i prywatne podróże. W ostatni weekend pochwaliła się kadrami z wycieczki w Karkonosze. W komentarzu do zdjęć napisała, że po pokonaniu trudności na szlaku, na szczycie robi się przyjemnie.

Wśród opublikowanych ujęć znalazł się kadr, który wzbudził największe emocje wśród internautów. Znalazł się na nim ukochany Izabelli Krzan. Jej stali obserwatorzy mają świadomość, że gwiazda rzadko dzieli się takimi widokami. W przeszłości prezenterka telewizyjna tłumaczyła, że jej partner preferuje unikanie blasku fleszy i show biznesu.

Izabella Krzan nie jest wylewna, jeśli chodzi o życie uczuciowe, a wspólne fotografie to rzadkość na jej kanałach społecznościowych. Partnerem prezenterki jest Dominik Kowalski. Związek rozpoczęli w 2020 roku. Ukochany Izabelli Krzan wychował się w środowisku artystycznym. Jego matką jest znana rzeźbiarka i fotografka Barbara Falender. Z kolei ojcem był, zmarły w 2025 roku, wybitny rzeźbiarz i krytyk sztuki Grzegorz Kowalski. Dominik Kowalski idzie śladami rodziców, posiada autorską pracownię i tworzy projekty mebli.

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