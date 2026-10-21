Wakacje 2027 z nowym harmonogramem. MEN zapowiada dłuższą przerwę

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało wieści, które wywołają uśmiech u wielu uczniów – nadchodzący rok szkolny 2026/2027 to czas korzystnych zmian w kalendarzu.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, letni odpoczynek w 2027 roku wydłuży się, rozpoczynając się 25 czerwca, a kończąc standardowo 31 sierpnia.

Sprawdź szczegóły kalendarza, by dowiedzieć się, skąd wziął się ten dodatkowy czas i kiedy dokładnie młodzież znów zasiądzie w szkolnych ławkach.

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Dłuższe wakacje 2027. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza kalendarz

Rok szkolny 2026/2027 trwa zaledwie od niespełna dwóch miesięcy, ale młodzież już teraz z nadzieją wyczekuje dłuższego odpoczynku. Niestety, jesienny układ dni wolnych nie sprzyja relaksowi – Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada w niedzielę, co nie daje dodatkowego wolnego. Z kolei Święto Niepodległości, czyli 11 listopada, to środa wolna od zajęć. Na prawdziwy oddech uczniowie muszą poczekać do przerwy świątecznej, zaplanowanej od 23 grudnia 2026 roku do 1 stycznia 2027 roku.

Największy entuzjazm wzbudzają jednak zawsze wakacje. Jak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej planu na rok szkolny 2026/2027, układ kalendarza jest dla uczniów wyjątkowo korzystny. Zyskają oni jeden dzień wolnego więcej w porównaniu z 2026 rokiem, a w zestawieniu z rokiem 2025 będzie to przewaga aż dwóch dni. Zgodnie z prawem, letnia przerwa startuje w pierwszy piątek po 20 czerwca i trwa do końca sierpnia. W efekcie wakacje w 2027 roku rozpoczną się 25 czerwca, a powrót do szkół nastąpi w środę, 1 września.

Warto przypomnieć, że w minionych latach rekordowo długie wakacje przypadły na 2019 rok. Wówczas wolne zaczęło się już 19 czerwca. Sytuacja ta była bezpośrednim wynikiem kalendarzowego zbiegu z Bożym Ciałem, które obchodzono 20 czerwca.

Wakacje 2027 rezerwowane wcześniej. Zmierzch last minute

Statystyki biur podróży pokazują, że Polacy zaczęli planować letnie wyjazdy na 2027 rok z bardzo dużym wyprzedzeniem. Specjaliści z branży turystycznej wskazują, że format last minute traci swoich zwolenników, stając się mniej opłacalnym rozwiązaniem. Wczesne dokonywanie rezerwacji gwarantuje szerszy wybór ofert hotelowych i lepsze dopasowanie standardu do potrzeb. Według informacji przekazanych przez serwis eSky.pl, odnotowano trzykrotny wzrost liczby wczesnych rezerwacji na sezon letni 2027 w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym.

Zjawisko to ma konkretne podstawy finansowe. Wysoka inflacja, rosnące koszty transportu i kurcząca się baza noclegowa w szczycie sezonu powodują, że polowanie na okazje tuż przed wylotem jest ryzykowne i często uderza po kieszeni. Organizatorzy wypoczynku i przewoźnicy wycofują się z drastycznych obniżek cen w ostatniej chwili, skupiając się na wcześniejszym wyprzedaniu dostępnych miejsc. Decyzja o rezerwacji z odpowiednim wyprzedzeniem to nie tylko ochrona budżetu, ale też gwarancja spędzenia urlopu w wybranym miejscu i dogodnym czasie.