Podpalenie w Legnicy. 31-latek spowodował rozszczelnienie instalacji gazowej

Akcja służb ratunkowych przy ulicy Orzeszkowej w Legnicy

17 października 2026 roku około godziny 12:25 dyżurny legnickiej policji otrzymał zgłoszenie o pożarze obiektu handlowego przy ulicy Orzeszkowej. Na miejsce niezwłocznie skierowano służby ratunkowe oraz policyjne patrole, które zajęły się zabezpieczeniem terenu. Sytuacja wymagała przeprowadzenia ewakuacji pracowników oraz klientów przebywających wewnątrz sklepu. Ze względów bezpieczeństwa konieczne było również opuszczenie sąsiadującej z miejscem zdarzenia placówki medycznej.

Zatrzymanie 31-latka podejrzanego o wywołanie pożaru

W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń i nie było potrzeby udzielania pomocy medycznej uczestnikom zdarzenia. Funkcjonariusze policji rozpoczęli czynności mające na celu ustalenie przyczyn pojawienia się ognia oraz odnalezienie osoby mogącej mieć związek z jego wywołaniem. Dzięki działaniom operacyjnym oraz sprawnej wymianie informacji między funkcjonariuszami różnych pionów wytypowano 31-letniego mężczyznę bez stałego miejsca pobytu. Podejrzany został zatrzymany i w chwili interwencji znajdował się pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających, a badanie alkomatem wykazało 1,2 promila alkoholu w jego organizmie.

Uszkodzona instalacja gazowa i zagrożenie dla otoczenia

Oględziny miejsca zdarzenia wykonane z udziałem biegłego pozwoliły na ustalenie mechanizmu powstania pożaru. Ogień został podłożony w zewnętrznej części magazynowej sklepu, bezpośrednio w sąsiedztwie zaworu instalacji gazowej. Wysoka temperatura spowodowała uszkodzenie elementów tej instalacji, co doprowadziło do jej rozszczelnienia i uwolnienia się gazu. Takie zdarzenie stwarzało poważne niebezpieczeństwo, ponieważ mogło doprowadzić do wybuchu lub pożaru o znacznie większym zasięgu.

Tymczasowy areszt i grożąca kara więzienia

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia 31-latkowi zarzutów. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. Ostateczna kwalifikacja prawna czynu oraz wymiar ewentualnej kary będą zależały od ustaleń trwającego postępowania i rozstrzygnięcia sądu.

Źródło: Policja.pl