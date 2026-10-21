Billie Jean King Cup bez Igi Świątek. Kto zagra ze Szwecją?

Polska kadra na ważny mecz

Oprócz Mai Chwalińskiej w reprezentacji znalazły się Katarzyna Kawa, Martyna Kubka, Linda Klimovicova oraz Weronika Falkowska. Zgodnie z regulaminem kapitan drużyny może dokonać maksymalnie trzech zmian w zestawieniu do 19 listopada. Polki powalczą z reprezentacją Szwecji w dniach 20-21 listopada we Włocławku.

Z kolei w ekipie ze Skandynawii zaprezentują się Kajsa Rinaldo Persson, Caijsa Hennemann, Lisa Zaar, Lea Nilsson i Linea Bajraliu. Brak Igi Świątek, Magdaleny Fręch i Magdy Linette nie zmienia faktu, że to biało-czerwone są zdecydowanymi faworytkami tego starcia. Różnica w poziomie obu reprezentacji jest widoczna w światowych zestawieniach.

Kto jest najlepszą szwedzką singlistką?

Najwyżej notowaną tenisistką w zespole rywalek jest Kajsa Rinaldo Persson. Szwedka zajmuje obecnie zaledwie 223. miejsce w światowym rankingu. Właśnie na tym opiera się pewność polskiego sztabu przed nadchodzącym spotkaniem we Włocławku.

Stawka zbliżającego się spotkania jest bardzo wysoka. Zwyciężczynie tego pojedynku zagrają w kwietniu 2027 roku o awans do turnieju finałowego. Będzie to kolejny kluczowy etap na drodze do triumfu w prestiżowych rozgrywkach drużynowych kobiet.