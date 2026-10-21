Julia Wieniawa ma już dość pytań o miłość. "Przestańcie mnie ciągle o to pytać"

Maksymilian Kluziewicz
2026-10-21 11:10

Julia Wieniawa ma już dosyć pytań o miłość. Zapytana o to, czy jest otwarta na nowe uczucie, gwiazda nie kryła poirytowania i zapowiedziała, że już więcej nie będzie się wypowiadać na ten temat. Dlaczego? Padł konkretny powód. Nowa jurorka "Tańca z Gwiazdami" nie bierze jeńców.

Julia Wieniawa z impetem wkroczyła do świata show-biznesu jako nastolatka. Media, równie szybko co jej projektami zawodowymi, zaczęły interesować się życiem prywatnym gwiazdy. Na przestrzeni lat wokalistkę i aktorkę, a od niedawna również jurorkę w "Tańcu z Gwiazdami", łączono z różnymi sławnymi mężczyznami. Wieniawa była związana m.in. z Antkiem Królikowskim, Baronem oraz Nikodemem Rozbickim. Wiosną tego roku donoszono o łączącym ją uczuciu z piłkarzem Hervé Matthysem

Wieniawa ma dość pytań o związek

Okazuje się, że Julia jest już zmęczona ciągłymi pytaniami o nową miłość. W rozmowie z serwisem Eska.pl za kulisami "Tańca z Gwiazdami" zapowiedziała, że nie zamierza więcej rozmawiać na temat swojego życia uczuciowego z dziennikarzami, jako powód podając fakt, iż to właśnie ta część wywiadu z nią trafia później na nagłówki i trenduje w social mediach. 

Przestańcie ciągle mnie pytać o te związki, o tych chłopaków, facetów i miłość, bo w każdym wywiadzie to robicie, a potem tylko to viraluje [w mediach społecznościowych]. Ja już nie będę się na ten temat wypowiadać - zapowiedziała poirytowana gwiazda.

TZG Julia Wieniawa 10.18

Wieniawa zgodziła się ze słowami Edyty Górniak

Gwiazda zgodziła się natomiast ze słowami Edyty Górniak, która za stołem jurorskim stwierdziła, że kobiety doceniają wrażliwość u mężczyzn. 

Natomiast a propos słów Edyty, absolutnie się zgadzam z tym, że pokazywanie emocji to nie jest pokazywanie słabości, a tak niestety mnie kiedyś uczono przez lata, jak byłam młodsza. Musiałam się tego wyzbyć, bo właśnie pokazywanie emocji to jest ogromna siła i nie ma się tego co bać, a chłopaki też płaczą - podsumowała.

Julia Wieniawa w ciemnej sukience przy stole jurorskim. O życiu prywatnym artystki przeczytasz w serwisie Eska.
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Julia Wieniawa