Izabella Krzan pokazała się w mikrobikini. Jej sylwetka robi ogromne wrażenie

Izabella Krzan na wakacjach ucieka przed polską jesienią

Kariera Izabelli Krzan nabrała tempa tuż po wygranej w prestiżowym konkursie piękności. Przez kilka lat, od 2017 do końca 2024 roku, widzowie mogli ją oglądać na antenie Telewizji Polskiej, a po odejściu stamtąd na krótki czas zasiliła szeregi ekipy Kanału Zero.

Obecnie Krzan buduje swoją pozycję w stacji TVN, z którą nawiązała współpracę na początku 2025 roku. Jej droga w tej telewizji rozpoczęła się od pracy reporterskiej dla „Dzień Dobry TVN”, a następnie przejęła stery w programie „Azja Express”, gdzie wcześniej gospodynią była Daria Ładocha. Jej pozycja w stacji wciąż rośnie, czego dowodem jest niedawny awans na prowadzącą porannego pasma.

Oprócz występów w telewizji, fani mogą śledzić życie Izabelli Krzan również na jej profilu na Instagramie. To właśnie tam prezenterka relacjonuje swój zagraniczny urlop, na który udała się, by uniknąć chłodnych dni polskiej jesieni. W poszukiwaniu słońca gwiazda postanowiła zrzucić codzienne ubrania i zaprezentować się w skąpym bikini, korzystając z doskonałej aury.

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Prezenterka TVN Izabella Krzan w kusym bikini zachwyca figurą

Niewielki strój kąpielowy odsłonił wiele i podkreślił idealną sylwetkę prezenterki. Patrząc na formę Krzan, trudno uwierzyć, że wkrótce minie dekada, odkąd zdobyła koronę najpiękniejszej Polki, bo jej wysportowane ciało wciąż robi spektakularne wrażenie i spokojnie mogłaby ponownie startować w konkursach piękności.

Za nieskazitelnym wyglądem gwiazdy stoją regularne treningi i zdrowe nawyki. Krzan nigdy nie kryła, że aktywność fizyczna to istotny element jej codzienności, a sportową pasję rozwijała już w młodości, trenując siatkówkę na pozycji atakującej. Zbalansowana dieta w połączeniu ze sportem to jej przepis na zachwycającą formę, którą chwali się w mediach społecznościowych.

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