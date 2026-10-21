Wielka czystka na Spotify. Z serwisu zniknęło ponad 75 milionów piosenek

Spotify rusza na wojnę z AI. Z serwisu znikają miliony piosenek

Gigant streamingu muzycznego, Spotify, rozpoczął potężne czystki, by chronić słuchaczy i prawdziwych artystów przed zalewem treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Platforma jasno deklaruje: ludzka twórczość jest na pierwszym miejscu. Efekty tej polityki są już widoczne, a liczby robią wrażenie.

Tylko w tym roku z rekomendacji usunięto ponad 50 milionów utworów uznanych za spam lub materiały o niskiej wartości artystycznej. To jednak nie wszystko. Dodatkowo ponad 75 milionów spamowych piosenek zostało całkowicie skasowanych z serwisu z powodu poważnych lub powtarzających się naruszeń zasad.

Jak platforma namierza muzyczny spam?

Specjaliści ze Spotify przeanalizowali, które utwory są najczęściej pomijane, ignorowane lub oznaczane przez użytkowników jako niechciane. Wnioski były jednoznaczne – w większości przypadków chodziło o treści rozpoznane jako spam lub muzyka niskiej jakości. W odpowiedzi na to w ciągu ostatnich sześciu miesięcy system rekomendacji był wielokrotnie aktualizowany, by promować muzykę autentycznych, ludzkich twórców.

Wykrywanie spamu nie jest proste i nie opiera się na jednym sygnale. Platforma łączy wiele czynników: zaangażowanie słuchaczy, wzorce przesyłania piosenek, metadane oraz informacje z zewnętrznych narzędzi do wykrywania treści generowanych przez AI. Serwis monitoruje też nowe metody oszustw, takie jak masowe przesyłanie utworów, duplikaty czy sztucznie skrócone nagrania. Jak przyznają twórcy, oszuści stale zmieniają taktykę, dlatego systemy obronne muszą być na bieżąco rozwijane.

Palaye Royale uczą się polskiego | Wywiady ESKA ROCK

Nowe narzędzia mają chronić prawdziwych artystów

Jednym z kluczowych rozwiązań jest weryfikacja tożsamości. Już ponad 300 tysięcy artystów otrzymało odznakę „Verified by Spotify”, która potwierdza, że za muzyką stoi prawdziwa osoba. Co ciekawe, artyści ci odpowiadają za ponad 99 proc. wyszukiwań w serwisie. Jednocześnie profile, których tożsamość została wygenerowana przez AI, otrzymują specjalne oznaczenie „AI Persona”.

Spotify poszło o krok dalej i uruchomiło program, który daje artystom pełną kontrolę nad tym, co pojawia się na ich profilach. Dzięki nowemu narzędziu mogą oni sprawdzać i zatwierdzać wydawnictwa przypisane do ich nazwiska, zanim te trafią do serwisu. Do końca roku funkcja ta ma zostać udostępniona wszystkim twórcom.

Koniec z tantiemami za sztuczne utwory

Wprowadzony w 2024 roku próg 1000 odtworzeń, który uprawnia utwór do otrzymywania tantiem, okazał się skuteczną barierą dla spamerów. Z danych platformy wynika, że piosenki, które z dużym prawdopodobieństwem powstały przy użyciu AI, aż dziesięć razy częściej nie osiągają tego progu. W ten sposób pieniądze, które mogłyby trafić do nieuczciwych podmiotów, są chronione i przeznaczane dla prawdziwych artystów.

Słuchacze dowiedzą się, czy w utworze użyto AI

Platforma stawia też na przejrzystość. W kwietniu uruchomiono funkcję AI Credits, która pozwala twórcom oznaczać, które instrumenty lub role w utworze zostały stworzone z pomocą sztucznej inteligencji. Artyści przesyłają dziesiątki tysięcy takich informacji dziennie, a słuchacze mogą je sprawdzić w zakładce „Autorzy utworu” w aplikacji mobilnej.