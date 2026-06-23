Izabella Krzan odpowiada na krytykę widzów. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" publikuje zdjęcie w bikini

Kariera telewizyjna Izabelli Krzan od Telewizji Polskiej po Dzień Dobry TVN

Trzydziestoletnia Izabella Krzan zapisała się w historii jako trzecia laureatka konkursu Miss Polonia, która po zdobyciu korony natychmiast rozpoczęła pracę w ogólnopolskich mediach. Modelka doskonale poradziła sobie ze zmianą branży i płynnie przeszła ze świata pokazów mody do pracy przed kamerami. Jej telewizyjna przygoda rozwinęła się bardzo dynamicznie, a od 2017 do końca 2024 roku była jedną z głównych twarzy Telewizji Polskiej. W tamtym okresie widzowie mogli oglądać ją w roli prowadzącej najpopularniejsze formaty rozrywkowe publicznego nadawcy, w tym poranny program "Pytanie na śniadanie", teleturniej "Koło Fortuny" oraz wielkie widowisko "Czar par".

Koniec współpracy z Telewizją Polską oznaczał dla prezenterki krótki epizod internetowy w projekcie Kanał Zero, po którym jesienią 2024 roku na stałe związała się z grupą TVN. Początkowo stawiała pierwsze kroki na antenie TVN Style, natomiast w lutym 2025 roku zaczęła tworzyć materiały reporterskie dla redakcji "Dzień Dobry TVN". Niedługo potem władze stacji powierzyły jej kolejne odpowiedzialne zadanie i Izabella Krzan zastąpiła czterdziestoczteroletnią Darię Ładochę w roli gospodyni reality show "Azja Express". Była modelka w ostatnich tygodniach ostatecznie zakończyła już prace na zagranicznym planie zdjęciowym do najnowszej odsłony tego popularnego formatu podróżniczego.

Podczas minionego weekendu stacja oficjalnie poinformowała o kolejnym awansie byłej Miss Polonii, która stworzy zupełnie nowy duet prowadzących w programie śniadaniowym wspólnie z czterdziestoletnim Janem Pirowskim, znanym szerzej pod pseudonimem "Piro". Widzowie będą mogli ocenić debiut tej dwójki już wkrótce, ponieważ premierowe wydanie "Dzień Dobry TVN" z udziałem nowej pary zaplanowano na środę 1 lipca o godzinie 7:45.

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Krytyczne komentarze po ogłoszeniu nowej roli Izabelli Krzan

Decyzja władz stacji wywołała spore poruszenie i spotkała się z jawnym niezadowoleniem pewnej grupy odbiorców, którzy głośno wyrazili swoje rozczarowanie w mediach społecznościowych. Część fanów porannego pasma liczyła na to, że nową prowadzącą zostanie trzydziestosiedmioletnia Małgorzata Tomaszewska, co doprowadziło do uszczypliwych uwag pod adresem nowo zatrudnionej prezenterki. Niektórzy komentujący posunęli się do bardzo bezpośrednich ocen jej wyglądu, a w sieci pojawiły się wprost sformułowane zarzuty. „Dlaczego promujecie chorobliwie chude prezenterki? - dopytywała jedna z internautek.”

Prezenterka nie zamierzała ignorować tych kąśliwych opinii, jednak całkowicie zrezygnowała z wdawania się w słowne potyczki z niezadowolonymi obserwatorami. Zamiast publikować obszerne oświadczenia, postanowiła odpowiedzieć na krytykę za pomocą niezwykle odważnej fotografii zamieszczonej w internecie. Świeżo upieczona gospodyni "Dzień Dobry TVN" zaprezentowała się na zdjęciu wyłącznie w skąpym, czerwonym stroju kąpielowym, który wyeksponował wszystkie atuty jej sylwetki i udowodnił doskonałą formę fizyczną.

Utrzymanie nienagannych proporcji wymaga od trzydziestojednoletniej gwiazdy telewizji ogromnego wysiłku i regularnych treningów, o czym sama wielokrotnie wspominała w wywiadach. Aktywność fizyczna towarzyszy jej od najmłodszych lat, a w czasach szkolnych trenowała siatkówkę, występując na parkiecie w roli atakującej. To właśnie głębokie zamiłowanie do sportowych wyzwań w połączeniu ze zbilansowanym sposobem odżywiania gwarantują jej znakomitą figurę, która niezmiennie budzi podziw wśród tysięcy fanów śledzących jej karierę w mediach.

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