Izabella Krzan w skąpym bikini na planie. Prowadząca relacjonuje powstawanie nowej edycji programu "Azja Express"

Izabella Krzan pokazuje kulisy powstawania nowej edycji programu Azja Express

Format "Azja Express" należy do czołowych produkcji stacji TVN. Poprzednia odsłona widowiska rozgrywała się w Afryce, jednak tym razem ekipa powróciła na kontynent azjatycki. W wyścigu bierze udział osiem par złożonych ze znanych postaci polskiego show-biznesu i ich osób towarzyszących. Przed nimi niezwykle trudny sprawdzian charakteru i wytrzymałości fizycznej. Uczestnicy muszą radzić sobie z ogromną presją czasu i bardzo wymagającymi warunkami atmosferycznymi oraz różnicami kulturowymi. Taka formuła pozwala odbiorcom zaobserwować zachowanie znanych osób w nietypowych i często ekstremalnych sytuacjach.

Prace na planie ósmej edycji telewizyjnego hitu trwają w najlepsze. Wszyscy startujący w wyścigu dotarli już na miejsce docelowe w Azji. W tamtym rejonie przebywa obecnie także trzydziestojednoletnia Izabella Krzan. W minionym sezonie widowiska to właśnie ona przejęła rolę prowadzącej po czterdziestopięcioletniej Dorocie Szelągowskiej. Znana modelka regularnie publikuje w przestrzeni internetowej materiały dokumentujące powstawanie programu i bardzo chętnie dzieli się z fanami nagraniami prosto zza kulis produkcji.

Zdjęcia Izabelli Krzan w bikini robią furorę w mediach społecznościowych

Niedawno prezenterka udostępniła krótki materiał wideo obrazujący codzienne obowiązki ekipy realizacyjnej. Największe emocje wśród użytkowników mediów społecznościowych wzbudziły jednak fotografie dodane w kolejnych dniach. Była Miss Polonia zaprezentowała na swoim profilu na platformie Instagram odważne kadry w plażowym wydaniu. Na zdjęciach widać prezenterkę w niezwykle skromnym kostiumie kąpielowym, który jedynie w minimalnym stopniu zasłaniał jej wysportowane ciało. Pod opublikowanym postem natychmiast pojawiła się lawina pozytywnych komentarzy i pochwał ze strony zachwyconych obserwatorów.

Utrzymanie tak doskonałej sylwetki wymaga od Izabelli Krzan sporo wysiłku i systematyczności. Prezenterka otwarcie przyznaje, że aktywność fizyczna stanowi niezwykle istotny element jej codziennej rutyny. W latach młodości trenowała siatkówkę i występowała na boisku na pozycji atakującej. To właśnie głęboka pasja do sportu połączona z racjonalnym podejściem do kwestii odżywiania gwarantuje jej nienaganny wygląd.

