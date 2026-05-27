Izabella Krzan kusi na planie "Azja Express". Pokazała odważne stylizacje

Izabella Krzan nową prowadzącą "Azja Express". Zastąpiła znaną twarz

Reality show "Azja Express" zadebiutowało w TVN w 2016 roku i błyskawicznie zyskało ogromną rzeszę fanów. Zasady są proste, ale bezlitosne. Osiem duetów walczy o zwycięstwo, przemierzając obcy kraj z minimalnym budżetem. Uczestnicy muszą wykazać się niezwykłą wytrzymałością psychiczną i fizyczną, stawiając czoła morderczej pogodzie i zderzeniu z inną kulturą. To program, w którym maski opadają, a widzowie mogą zobaczyć swoich idoli w ekstremalnych, często niekomfortowych sytuacjach.

Telewizja wyemitowała już siedem sezonów podróżniczego hitu. Początkowo, w pierwszej, drugiej, piątej i szóstej odsłonie, gwiazdy ścigały się w Azji. Trzeci i czwarty sezon przeniósł zmagania do obu Ameryk, a siódmy do Afryki. Zmiany dotyczyły również gospodyń formatu. Pierwsze sezony należały do Agnieszki Woźniak-Starak, którą w 2020 roku zastąpiła Daria Ładocha. Od dwóch edycji prowadzącą jest Izabella Krzan.

Odważne kadry z planu. Była Miss Polonia eksponuje wdzięki

Znamy już pełną obsadę najnowszej odsłony show. W morderczym wyścigu "Azja Express" zmierzą się m.in. Małgorzata Socha, Mateusz Banasiuk i Edyta Herbuś. Ekipa wyruszyła już na podbój Dalekiego Wschodu, a przed nimi tygodnie pełne morderczych zmagań i wyczerpujących zadań.

Wraz z uczestnikami do Azji wyruszyła również Izabella Krzan. Nowa gospodyni formatu jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, relacjonując przebieg nagrań. Jej ostatnie relacje rozgrzały internautów. Modelka opublikowała bowiem gorące ujęcia w kusym bikini.

Pierwszy raz - po 8 dniach pobytu w Azji, założyłam strój kąpielowy. (wzięłam ich 7) - napisała pod zdjęciem.

Zaledwie chwilę później Izabella Krzan zaprezentowała jedną z kreacji, w której wystąpi przed kamerami. Choć na pierwszy rzut oka stylizacja wydaje się bardziej zachowawcza, uwagę zwraca odważny top z głębokim wycięciem eksponującym biust prezenterki.

