Iga Świątek, Livka i Zeppy Zep głosem młodego pokolenia  w nowym projekcie OSHEE

Marka zaprosiła do współtworzenia projektu przedstawicieli młodego pokolenia, w tym artystów Livkę i Zeppy Zepa oraz zespół kreatywnych twórców, których zaangażowanie nadało całości autentyczny, pokoleniowy charakter. Premierze towarzyszy wprowadzenie nowej linii produktów o smaku truskawkowym.

Wielkie momenty zaczynają się dużo wcześniej

W centrum projektu stoi historia Igi Świątek, nie tylko tej, którą dziś ogląda cały świat, ale także dziewczyny, która jeszcze kilka lat temu nie marzyła, że pewnego dnia wygra Wimbledon i stanie się jedną z najbardziej utytułowanych tenisistek swojego pokolenia. To właśnie jej droga, pełna pokory i determinacji, stała się punktem wyjścia do opowieści o ambicji oraz codziennej pracy, szczególnie ważnych dla młodych ludzi, mierzących się dziś z presją i pytaniami o sens własnych starań.

OSHEE pokazuje Igę również z perspektywy „tu i teraz” jako osobę, która mimo ogromnych sukcesów wciąż pielęgnuje w sobie chęć rozwoju i z odwagą pracuje na kolejne „GREAT MOMENTS”. Jak sama podkreśliła podczas ceremonii losowania turnieju WTA w Rzymie, najważniejszym zadaniem sportowca jest inspirowanie innych, dlatego każdego dnia stara się być dobrym przykładem dla tych, którzy dopiero zaczynają śnić o własnych wielkich momentach.

„Droga do realizacji marzeń to proces. Dlatego ważne jest, żeby mimo trudniejszych chwil dalej robić swoje, rozwijać się i nie bać się próbować. Mam nadzieję, że ta kampania pokaże młodym ludziom, że nawet małe kroki mogą prowadzić do naprawdę wielkich momentów, a także przypomni im, że warto iść własną drogą” – mówi Iga Świątek, globalna ambasadorka marki OSHEE.

Sport, muzyka i sztuka w jednej opowieści

Projekt wykracza poza ramy klasycznej reklamy, łącząc sport, muzykę, sztukę i emocje w wielowymiarową opowieść o młodych ludziach, którzy z odwagą kształtują świat na własnych zasadach. Obok Igi Świątek w projekcie pojawiają się Livka i Zeppy Zep, którzy poprzez muzykę opowiadają o wytrwałości oraz niegasnącej potrzebie wyrażania siebie w drodze do spełniania marzeń.

„Ta kampania jest mi bardzo bliska, bo dużo mówi o tym, co sama czuję i przeżywam. O tym, że czasem coś nie wychodzi, ale dalej trzeba próbować i iść po swoje. Bardzo się cieszę, że mogłam napisać tekst do projektu, który tak dobrze oddaje emocje mojego pokolenia” – opowiada Livka.

„Często wydaje nam się, że od razu musimy mieć plan na wszystko, a przecież nie zawsze tak jest. Ta kampania pokazuje, że czasem najważniejsze to po prostu zacząć i dać sobie czas. Duże rzeczy często zaczynają się od małych kroków” – dodaje Zeppy Zep.

Za warstwę wizualną odpowiada reżyser Nikodem Marek oraz producent kreatywny Kuba Wójcik, którzy nadali całości artystyczny i emocjonalny charakter, subtelnie balansujący pomiędzy współczesnością a krainą dziecięcych wyobrażeń. Ważną rolę odegrał również zespół scenografów, scenarzystów, kostiumografów, którzy wspólnie wykreowali wielowymiarowy świat oparty na emocjach, ambicjach i doświadczeniach bliskich młodemu pokoleniu.

Symbolicznym dopełnieniem tej historii jest postać baletnicy, uosabiająca determinację oraz pasję rozwijaną w ciszy każdego dnia, nawet wtedy, gdy spektakularne efekty pozostają jeszcze niewidoczne dla oczu świata.

Projekt o tych, którzy nie przestają próbować

Nowa inicjatywa OSHEE powstała z myślą o młodych ludziach, którzy codziennie mierzą się z niepewnością oraz wysokimi oczekiwaniami otoczenia. Poprzez tę kampanię marka przypomina, że wielkie rzeczy rzadko dzieją się natychmiast, ponieważ za każdym sukcesem stoją setki małych kroków, godziny treningów i momentów, których zwykle nikt nie widzi.

Dopełnieniem tej wielowymiarowej opowieści jest premiera nowej linii OSHEE o smaku truskawkowym, będąca odpowiedzią na preferencje współczesnych odbiorców. Nowy smak staje się częścią świata młodych bohaterów, którzy z pasją budują swoją przyszłość. W ten sposób marka konsekwentnie umacnia swoją pozycję towarzysza w codziennej drodze do „GREAT MOMENTS”, niezależnie od tego, czy mowa o wielkich życiowych sukcesach, czy drobnych chwilach satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

“Ten projekt jest dla nas czymś więcej niż kampanią produktową, ponieważ chcieliśmy oddać głos pokoleniu, które tworzy rzeczywistość na własnych zasadach. Zależało nam na autentycznym dialogu i pokazaniu historii osób, które mimo presji oraz chwil zwątpienia z niezwykłą konsekwencją podążają własną ścieżką. Iga, Livka, Zeppy Zep i wszyscy młodzi twórcy zaangażowani w powstanie tego klipu są żywym dowodem na to, że marzenia przestają być abstrakcją, gdy idzie za nimi codzienna praca, odwaga i wiara w siebie. Jako OSHEE chcemy być naturalnym partnerem, który towarzyszy im w każdym momencie tej drogi” - mówi Tadeusz Czarniecki, Dyrektor Marketingu OSHEE.

Więcej niż kampania

Kampania reklamowa jest rozwijana wielowymiarowo i obejmuje szeroką obecność w kanałach digital, angażujące spoty oraz inspirujący content prezentujący historie twórców i kulisy ich pracy, a także niestandardowe aktywacje outdoorowe. Wszystkie te elementy tworzą spójną opowieść o pokoleniu, które mimo wątpliwości nie przestaje tworzyć, ćwiczyć i realizować swoich ambicji.

OSHEE od lat angażuje się w działania wspierające młode talenty, które konsekwentnie dążą do realizacji swoich ambitnych celów, czego przykładem jest także współpraca z Kacprem Tomasiakiem. Nowa inicjatywa stanowi kolejną odsłonę tej filozofii, opartej na przekonaniu, że granica między tym, co niemożliwe, a tym, co realne, przebiega dokładnie tam, gdzie kończy się pasja, a zaczyna codzienna praca.

Link do spotu wideo: OSHEE. Hydrate your dreams. - YouTube

Produkcją spotu zajął się Lemon Film.

DIR: Nikodem Marek

DOP: Nikodem Marek

Creative Concept: Nikodem Marek, Jakub Wójcik

Photographer: Karol Gustaw Małecki

Production House: Lemon Film, Jarek Gajewski

Head of Production: Mariusz Kępka

Creative Producer: Jakub Wójcik

Production Manager: Julia Włodarczyk

Gaffer: Łukasz Głaszczka

Art Designer: Karolina Rączka, Łukasz Rudnicki

Formy Scenografia, Spółdzielnia Scenograficzna

Stylist: Julia Kościeńska

MUA: Ewelina Krasoń

Hair: Wojtek Stasiak

Edit: Igor Kaczmarek

CC: Piotrek Nowicki

Post Production: VEIN PostProduction, Przemek Błażejewski

Music: Livka, Michał Zeppy Zep Będkowski,

Cast: Iga Świątek, Natalia Cedrowicz - Baletnica

Materiał reklamowy