Izabella Krzan odsłoniła brzuch na On Air Music Awards 2026. Ta stylizacja wywołała poruszenie

On Air Music Awards 2026. Tłum gwiazd na wielkiej muzycznej gali

Uroczyste rozdanie statuetek On Air Music Awards 2026 przyciągnęło uwagę nie tylko wiernych fanów, ale również kluczowych przedstawicieli branży muzycznej. Wydarzenie połączyło nowoczesną oprawę wizualną z niezwykle dynamicznymi koncertami na żywo. Przed publicznością zaprezentowali się czołowi artyści polskiej sceny, wykonujący zróżnicowany repertuar obejmujący pop, hip-hop oraz brzmienia alternatywne. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich zaproszonych gości były przeboje, które doskonale znają słuchacze krajowych rozgłośni radiowych.

Zwycięzcy wyłonieni zostali bezpośrednio dzięki głosom oddanym przez internautów, co nadało wyróżnieniom szczególnego znaczenia. W gronie triumfatorów znaleźli się zarówno artyści z wieloletnim stażem, jak i obiecujący debiutanci, którzy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zdobyli serca słuchaczy. Uroczystość stanowiła tym samym nie tylko podsumowanie muzycznego roku, ale też wyraźną wskazówkę dotyczącą nadchodzących trendów rynkowych.

Istotnym punktem programu były występy na żywo, podczas których fani mieli okazję bawić się w rytm największych, radiowych hitów. Na scenie zagościła między innymi Maryla Rodowicz, uhonorowana specjalną statuetką dla "niekwestionowanej królowej polskiej muzyki". Legendarna artystka wprawiła wszystkich w osłupienie swoją niezwykle skromną kreacją, prezentując się przed obiektywami w czarnym... dresie.

Izabella Krzan zaskoczyła stylizacją na On Air Music Awards 2026. Pokazała brzuch

Zaproszone osobistości zaprezentowały na czerwonym dywanie całą paletę modowych wyborów. Oprócz wspomnianego dresowego kompletu Maryli Rodowicz, fotoreporterzy uwiecznili między innymi dopasowaną suknię Kaeyry, srebrzystą, balową kreację Roxie Węgiel oraz koronkową stylizację Dody.

Wśród zaproszonych gości zdecydowanie wyróżniała się Izabella Krzan, pełniąca rolę współprowadzącej, która zdecydowała się na szary i skrajnie minimalistyczny ubiór. Prezenterka założyła ołówkową spódnicę oraz bardzo krótki sweterek, który śmiało eksponował jej płaski brzuch. Dzięki wysokiej i smukłej sylwetce gwiazda obroniła ten nieszablonowy wybór, choć pojawiły się pytania, czy tak prosty zestaw był odpowiedni na uroczyste rozdanie prestiżowych nagród.

