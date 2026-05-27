Iga Świątek gra z Sarą Bejlek. Czeszka wywołała obyczajowy skandal jako 16-latka!

Iga Świątek zagra z Sarą Bejlek. Obyczajowy skandal Czeszki z ojcem i trenerem
- W środę (27 maja) Iga Świątek rozegra mecz 2. rundy Roland Garros, a jej rywalką będzie Sara Bejlek.
- O 20-letniej Czeszce świat usłyszał, gdy miała zaledwie 16 lat, głównie za sprawą głośnych kontrowersji.
- Podczas jednego z turniejów kamery zarejestrowały nietypowy sposób, w jaki Bejlek świętowała zwycięstwo ze swoim ojcem i trenerem.
W najbliższym meczu Iga Świątek zmierzy się z Sarą Bejlek, co naturalnie wywołało spore zainteresowanie sylwetką czeskiej zawodniczki. Polscy fani nie mieli wcześniej zbyt wielu okazji, by bliżej przyjrzeć się grze 20-latki, ponieważ będzie to ich pierwsze bezpośrednie starcie. W świadomości wielu kibiców Bejlek zapisała się przede wszystkim z powodu głośnego obyczajowego skandalu, w centrum którego znalazła się jako 16-latka.
Szersza publiczność usłyszała o czeskiej tenisistce w 2022 roku, kiedy to zadebiutowała w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego, z powodzeniem przechodząc przez kwalifikacje do US Open. Niestety, ten wielki sportowy sukces zszedł na dalszy plan z powodu zachowania jej ojca i trenera. Obaj mężczyźni spotkali się z falą krytyki za to, jak zareagowali na jej zwycięstwo.
Gdy padła ostatnia piłka i młoda tenisistka pobiegła do swojego zespołu, kamery uchwyciły dość kontrowersyjne sceny. Zarejestrowano, jak ojciec zawodniczki, Jaroslav, wielokrotnie klepie ją w pośladki, a następnie całuje w usta. Podobnie zareagował jej szkoleniowiec, Jakub Kahoun, co wywołało natychmiastowe oburzenie w tenisowym środowisku.
To była spontaniczna reakcja całego zespołu. Byliśmy szczęśliwi. Niektórym może się to jednak wydawać niezrozumiałe i niewłaściwe. Przedyskutowaliśmy to z całym zespołem. Taka sytuacja się więcej nie powtórzy - tłumaczyła się później Bejlek.
W wypowiedziach dla mediów tenisistka podkreślała, że jej relacja z ojcem jest naturalna, a szkoleniowca traktuje jak członka rodziny, ponieważ współpracują od wielu lat. Zaznaczała, że w jej ojczyźnie takie zachowanie nie wzbudziłoby żadnych kontrowersji, a afera wybuchła tylko dlatego, że turniej odbywał się w Stanach Zjednoczonych. Tłumaczyła, że trener często wykonuje przy niej zabiegi fizjoterapeutyczne, stąd ich bliski kontakt.
Poniżej prezentujemy omawiane nagranie:
Sukcesy Sary Bejlek w drodze na szczyt rankingu WTA
Mimo ogromnego szumu wokół tamtej sytuacji, czeska tenisistka nie zatrzymała się w swoim marszu ku czołówce kobiecego tenisa. Obecnie plasuje się na 35. pozycji w rankingu WTA, a jej największym dotychczasowym osiągnięciem jest triumf w lutowym turnieju WTA 500 w Abu Zabi, gdzie rozpoczęła zmagania od kwalifikacji. Jeśli utrzyma dobrą formę, ma szansę znaleźć się w gronie rozstawionych zawodniczek podczas nadchodzącego Wimbledonu.
Dotychczasowe doświadczenia Bejlek w meczach z polskimi zawodniczkami ograniczają się do spotkań z jedną rywalką. W 2020 roku w czeskiej Pradze musiała uznać wyższość Mai Chwalińskiej, przegrywając w dwóch setach. Udało jej się jednak zrewanżować w ubiegłym sezonie, pokonując Polkę 6:3, 6:2 w półfinałowym starciu turnieju we włoskim Rende. Fani nad Wisłą liczą, że po spotkaniu z Igą Świątek bilans Czeszki z Biało-Czerwonymi będzie ujemny. Pojedynek z Sarą Bejlek w Paryżu zaplanowano na środę, 27 maja, na godzinę 12:00.