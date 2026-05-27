Wielka akcja polskiej policji. Przejęto nieruchomości, auta i kryptowaluty

Służby z 31 krajów połączyły siły. Polska Policja w kluczowej roli

W zakrojoną na szeroką skalę operację zaangażowały się służby z aż 31 państw, co pokazuje determinację w walce z przestępczością finansową. Działania koordynowane przez Europol wspierały najważniejsze międzynarodowe instytucje, takie jak Eurojust, Interpol czy Europejska Prokuratura. To już trzecia edycja projektu A.S.S.E.T., która po raz kolejny pokazała siłę współpracy organów ścigania z różnych krajów. W akcji kluczową rolę odegrali także partnerzy z sektora prywatnego, w tym specjaliści z branży finansowej oraz dynamicznie rozwijającego się rynku kryptowalut.

Gigantyczny majątek przestępców zabezpieczony. Policja przejęła nieruchomości i kryptowaluty

Efekty działań prowadzonych w ramach spraw zgłoszonych przez polską stronę są imponujące i obrazują skalę nielegalnej działalności. Policjantom udało się namierzyć i zabezpieczyć ogromny majątek, w tym 44 nieruchomości, z których sześć wyceniono na ponad 5,6 miliona euro. Na liście zabezpieczonych aktywów znalazły się również środki zgromadzone na 884 rachunkach bankowych oraz w 55 portfelach kryptowalutowych. Ponadto funkcjonariusze zidentyfikowali 74 pojazdy, jeden statek oraz udziały w 80 różnych podmiotach gospodarczych, które mogły służyć do prania brudnych pieniędzy.

Przestępczość ekonomiczna nie zna granic. Współpraca służb to klucz do sukcesu

Skala i różnorodność zabezpieczonego majątku jasno pokazuje, że współcześni przestępcy działają bardzo elastycznie. Inwestują nielegalnie zdobyte środki w wielu sektorach gospodarki, wykorzystując do tego zarówno klasyczne instrumenty, jak i najnowsze technologie, w tym aktywa cyfrowe. Tego typu działalność przestępcza często wykracza poza granice jednego państwa, dlatego tak kluczowa jest sprawna współpraca międzynarodowa. Operacje takie jak „Projekt A.S.S.E.T.” udowadniają, że tylko skoordynowane działania służb z wielu krajów mogą skutecznie uderzyć w fundamenty zorganizowanych grup przestępczych i odebrać im nielegalnie zdobyte bogactwo.

Źródło: Policja.pl