Marcela Leszczak i Michał Koterski wciąż czekają na rozwód. Układają sobie życie z nowymi partnerami

Marcela Leszczak i Michał Koterski czekają na pierwszą rozprawę rozwodową

Na początku września trzydziestoczteroletnia Marcela Leszczak ostatecznie potwierdziła krążące w mediach pogłoski dotyczące jej rozstania z czterdziestosześcioletnim Michałem Koterskim. Rodzice wspólnego dziecka zmagali się wcześniej z kilkoma poważnymi kryzysami, których ostatecznie nie zdołali pokonać. Zgodnie z informacjami pojawiającymi się w prasie to właśnie modelka zdecydowała się złożyć do sądu oficjalny pozew rozwodowy.

Byli partnerzy sprawują wspólną opiekę nad ośmioletnim synem Fryderykiem. To właśnie ze względu na dobro chłopca rozstanie Marceli Leszczak i Michała Koterskiego przebiega w wyjątkowo spokojnej atmosferze. Chociaż oboje unikają publicznego roztrząsania szczegółów dotyczących zakończenia ich małżeństwa, otwarcie deklarują chęć sfinalizowania sprawy bez jakichkolwiek kłótni, prania brudów czy obrzucania się oskarżeniami.

Dzisiaj skupiam się na moim synu i on jest dla mnie najważniejszy. My z Marcelą mamy ogólnie rzecz biorąc już wszystko ułożone, więc nawet chyba nie będziemy musieli iść do urzędu, tylko online ten rozwód się odbędzie. Życzę wszystkim rodzicom, którzy są w podobnej sytuacji, żeby brali z nas przykład. Pamiętajcie, ludzie się rozchodzą, ale rodzicami jesteście do końca życia - mówił Koterski w rozmowie z "Faktem".

Mimo wypracowanego porozumienia między byłymi małżonkami proces ich formalnego rozstania znacznie się przeciąga. Jak ustalił dziennik „Fakt”, sąd wyznaczył termin pierwszej rozprawy rozwodowej dopiero na połowę października tego roku. Taki obrót spraw oznacza, że Marcela Leszczak i Michał Koterski spotkają się na sali rozpraw ponad rok po oficjalnym potwierdzeniu końca ich relacji.

Nowi partnerzy Marceli Leszczak i Michała Koterskiego

Czas oczekiwania na wokandę w show-biznesie bywa jednak bardzo zróżnicowany. Pola i Michał Wiśniewscy zjawią się w sądzie w czerwcu, chociaż piąta żona lidera grupy Ich Troje złożyła niezbędne dokumenty raptem parę tygodni wcześniej.

W świetle prawa Marcela Leszczak i Michał Koterski pozostaną mężem i żoną jeszcze przez dobrych kilka miesięcy. Ten fakt nie blokuje ich jednak przed układaniem sobie życia na nowo i angażowaniem się w kolejne relacje. W lutym modelka pochwaliła się za pośrednictwem Instagrama romantyczną podróżą, w którą udała się w towarzystwie nowego ukochanego. Okazało się, że wybrankiem celebrytki jest pewien biznesmen z Trójmiasta.

Popularny aktor również zdążył już znaleźć pocieszenie po rozpadzie związku i od jakiegoś czasu widywany jest u boku tajemniczej brunetki. Fotoreporterzy kilkukrotnie przyłapali nową parę na czułych spacerach. Do tej pory sam Michał Koterski zdecydował się jednak pokazać na swoim instagramowym profilu wyłącznie dłoń nowej partnerki.

