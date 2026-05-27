To idealna sukienka na rodzinne uroczystości. Znakomicie wysmukla talię i eksponuje nogi. Kasia Cichopek i Paulina Krupińska już ją noszą

Sezon rodzinnych uroczystości wymaga kreacji, która łączy elegancję z komfortem.

Gwiazdy takie jak Kasia Cichopek i Paulina Krupińska wybrały jeden, niezwykle uniwersalny fason, który stał się modowym hitem.

Sprawdź, który krój gwarantuje szykowny wygląd na każdą okazję i dlaczego pokochały go polskie celebrytki.

Dla wielu kobiet rodzinna uroczystość, to także moment poszukiwań idealnej kreacji, która połączy elegancję, komfort i modny wygląd, pozwalając czuć się swobodnie i stylowo. Wiele kobiet stawia na długie, suknie z lejących materiałów. Znakomicie sprawdzą się na takie uroczystości, jak np. wesela. Od kilku lat niezwykle popularne są również garnitury w ciekawych odcieniach, do których można założyć nawet bieliźniany top. Jednak wśród fasonów, które w ostatnim czasie przyciągają szczególną uwagę, znajduje się taliowana sukienka o kroju marynarki. To model, który łączy elegancję klasycznego żakietu z kobiecym charakterem sukienki. Podkreślona talia optycznie modeluje figurę, a odpowiedni krój dodaje całości szyku i nowoczesności.

Tego typu fason świetnie sprawdza się podczas rodzinnych uroczystości, ponieważ jest jednocześnie elegancki i uniwersalny. Można zestawić go ze szpilkami, sandałkami na obcasie czy bardziej subtelnymi dodatkami, tworząc stylizację dopasowaną do okazji. Co ważne, marynarkowy krój pasuje zarówno do klasycznych, jak i bardziej nowoczesnych trendów. Na ten model coraz częściej stawiają również znane osoby. Ostatnio w taliowanych sukienkach inspirowanych krojem marynarki pojawiły się między innymi Katarzyna Cichopek, która na Instagramie zaprezentowała stylizację w modnym kolorze butter yellow, oraz Paulina Krupińska, która w swojej kreacji w odcieniu śmietankowym poprowadziła jedno z ostatnich wydań "Dzień Dobry TVN". Ich stylizacje pokazują, że taki fason może wyglądać bardzo elegancko, a jednocześnie świeżo i nowocześnie.

Taliowana sukienka o kroju marynarki, to jeden z tych trendów, który sprawdza się przy wielu okazjach. Dla kobiet szukających kreacji na sezon pełen rodzinnych wydarzeń tego typu sukienka może okazać się modowym strzałem w dziesiątkę.

