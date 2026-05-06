Kolejne głośne nazwisko w "Azja Express". Tancerz zamienił Polsat na TVN

Nowy sezon Azja Express. Gwiazdy gotowe na wyścig

Format "Azja Express" to jeden z telewizyjnych pewniaków stacji TVN. Po zeszłorocznej odsłonie realizowanej w Afryce, produkcja wraca do azjatyckich realiów. Osiem par, złożonych ze znanych osobistości i ich osób towarzyszących, stanie do morderczego wyścigu przez cały kontynent. To sprawdzian charakteru w ekstremalnych warunkach, potęgowany różnicami kulturowymi oraz ciągłą walką z czasem. Widzowie zyskują szansę, by zobaczyć celebrytów bez codziennego blichtru, w sytuacjach kryzysowych.

Telewizja TVN wyemitowała dotąd siedem sezonów show. Cztery z nich (pierwszy, drugi, piąty i szósty) kręcono w Azji. W trzecim i czwartym uczestnicy ścigali się w Amerykach (Południowej i Środkowej), a w siódmym – po Afryce. Rotacja dotyczyła również prowadzących. Początkowo twarzą programu była Agnieszka Woźniak-Starak, którą w 2020 roku zmieniła Daria Ładocha. Najnowszą serię poprowadzi Izabella Krzan, która zadebiutowała w tej roli w siódmym sezonie programu.

Wiadomo na pewno, że ósma edycja powraca do Azji. W mediach pojawiają się już pierwsze nazwiska uczestników. Jakiś czas temu Izabella Krzan ujawniła, że w zmaganiach weźmie udział aktorka Małgorzata Socha. Następnie ogłoszono angaż influencera Adama "Naruciaka" Zimmermanna. Niedawno pojawiły się również przecieki dotyczące aktora Mateusza Banasiuka, który rzekomo przygotowuje się do wyprawy.

Michał Danilczuk w Azja Express. Nowe wyzwanie jurora "You Can Dance"

Teraz lista gwiazd wydłużyła się o nazwisko Michała Danilczuka. Tancerz zdobył ogromną popularność za sprawą występów w programie "Taniec z Gwiazdami" emitowanym przez telewizję Polsat. Danilczuk dwukrotnie dotarł do finału tanecznego formatu – raz w parze z modelem Jackiem Jelonkiem, a w kolejnej edycji z Julią "Maffashion" Kuczyńską. W 15. odsłonie show tańczył z Majką Jeżowską. Tancerz zakończył jednak współpracę z Polsatem i przeszedł do stacji TVN, obejmując posadę jurora w powracającym formacie "You Can Dance - Po prostu tańcz".

O swoim nowym projekcie Danilczuk powiadomił fanów za pośrednictwem krótkiego wideo zamieszczonego na Instagramie. W symbolicznym nagraniu towarzyszył mu Jacek Jelonek, który przekazał koledze czerwoną kopertę z logo programu.

"Azja Express! Zaczynam nową przygodę! Trzymajcie kciuki, bo bez nawigacji gubię się nawet wracając do domu…" - napisał Danilczuk.

Na ten moment tajemnicą pozostaje, kto stworzy duet z popularnym tancerzem w wyścigu po Azji.

