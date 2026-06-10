Internet oszalał na punkcie nowego Scooby-Doo! Zagra go prawdziwy piesek

Stworzony pod koniec lat 60. serial Scooby-Doo osiągnął tak spektakularny sukces na całym świecie, że stał się bardzo rozbudowaną franczyzą. Na przestrzeni lat powstały nie tylko kolejne sezony serialu, ale także filmy, komiksy, gry czy musicale. Przed nami premiera kolejnego serialu, który obejrzymy na platformie Netflix. Poznaliśmy już część obsady, w tym pierwszego w historii psiego aktora w roli Scooby-Doo.

Scooby-Doo powraca. Netflix ogłosił serial - kiedy premiera?

Czternasty sezon serialu animowanego o przygodach czwórki przyjaciół z pieskiem Scooby-Doo ukazał się w 2019 roku, pt. "Scooby Doo i… zgadnij kto?". Teraz już pewne jest to, że kolejny serial - tym razem nie animowany, a aktorski - zobaczymy w 2027 roku na platformie Netflix. Jak przekazali twórcy, "Scooby-Doo: Origins" nie powstaje na bazie już istniejącej fabuły z wydanych do tej pory sezonów, filmów czy gier, ale za to opowie o okolicznościach, w jakich główni bohaterowie w ogóle się poznali.

Kultowe bajki lat 90. Jak dobrze je pamiętasz? Pytanie 1 z 11 1. Jedną z kultowych bajek lat 90. są z pewnością „Flinstonowie”. Jak nazywało się prehistoryczne miasto, w którym toczyła się akcja serialu? Skalisko Skaliste Skalnik Skała Następne pytanie

Prawdziwy pies w roli głównej. Internauci podzieleni: od zachwytu po wątpliwości

Netflix opublikował już pierwszy zwiastun, w którym całe show kradnie pies wcielający się w główną rolę. Do tej pory w produkcjach aktorskich Scooby-Doo był postacią stworzoną w postprodukcji dzięki osiągnięciom nowoczesnych technologii. Teraz jednak na ekranach zobaczymy prawdziwego psiaka rasy dog niemiecki, czyli tej samej, którą pierwsi twórcy wybrali dla uroczego bohatera już w latach 60.

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Internauci nie ukrywają swojej ekscytacji, jak i zachwytu nad przeuroczym szczeniakiem, którego zdjęcia obiegły już sieć. Niektórzy powątpiewają jednak w sens realizacji całego serialu z prawdziwym psem w tytułowej roli, a nawet... podważają, czy rzeczywiście wybrany czworonożny aktor jest odpowiedniej rasy. Jedno jest pewne: fani Scooby-Doo z pewnością nie mogą się już doczekać wielkiej premiery w 2027 roku. W rolach głównych: Tanner Hagen jako Shaggy, Mckenna Grace jako Daphne, Abby Ryder Fortson jako Velma oraz Maxwell Jenkins jako Fred.

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