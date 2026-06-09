Szwedzka księżniczka zostawiła syna bez grosza. Cały jej majątek odziedziczyły córki

Szwedzki król Karol XVI Gustaw urodził się jako piąty z rodzeństwa - wcześniej na świat przyszły cztery siostry: 92-letnia dziś Margaretha, nieżyjąca już Birgitta, zmarła w styczniu br. Désirée oraz najmłodsza Christina. Po pół roku od śmierci "środkowej" księżniczki szwedzka prasa ujawniła zaskakujące szczegóły jej testamentu.

Księżniczka Désirée zmarła w styczniu. Siostra króla była żoną barona

Siostra króla Szwecji odeszła 21 stycznia w wieku 87 lat. Z wykształcenia księżniczka Désirée była romanistką oraz nauczycielką edukacji przedszkolnej. W młodości przeżyła ogromną tragedię: zakochała się w bracie znajomego, ale nim doszło do zaręczyn, przystojny Greger zginął w wypadku narciarskim. Cztery lata później księżniczka poślubiła innego mężczyznę. Wyszła za Niclasa Silfverschiölda, pochodzącego z arystokratycznej rodziny oficera armii. Razem z baronem doczekała się syna i dwóch córek.

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Ogromny spadek tylko dla córek. Dlaczego księżniczka pominęła syna?

Po kilku miesiącach od śmierci księżniczki dziennik "Expressen" ujawnił, co znajduje się w jej dokumentach majątkowych. Na jaw wyszło, że Désirée wydziedziczyła pierworodnego syna! Carl nie otrzymał ani grosza z majątku o równowartości blisko 50 mln złotych, który w całości przeszedł do rąk jego młodszych sióstr, Christiny i Hélène. Zmarła siostra monarchy posiadała nie tylko gotówkę i papiery wartościowe, ale też chociażby willę na Majorce.

Czy w szwedzkiej rodzinie królewskiej doszło więc do rodzinnego rozłamu? Nic bardziej mylnego. Okazało się, że baron Carl Silfverschiöld otrzymał wcześniej cały spadek po ojcu, zmarłym w 2017 roku. Wówczas na mocy testamentu zyskał co prawda równowartość 10 mln złotych, ale także przeszły do jego rąk rodzinne dobra ziemskie o wielokrotnie większej wartości. Matka uznała więc, że po jej śmierci fortuna trafi wyłącznie do córek. Szwedzka rodzina królewska póki co nie skomentowała kontrowersyjnych doniesień. Przygotowuje się zresztą do hucznych obchodów 50. rocznicy ślubu Karola XVI Gustawa z królową Sylwią.

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