Zrobiły sobie nowe nosy i nie wstydzą się o tym mówić. Poznajecie? Tak wyglądały przed!

Kayah i Iwona Pavlović szczerze o korekcie nosa

Jedną z osób, które otwarcie opowiadają o ingerencjach chirurgicznych, jest piosenkarka Kayah. Artystka przyznała, że zdecydowała się na delikatną zmianę wyglądu czubka nosa. Tłumaczyła, że wolała jako pierwsza poinformować o zabiegu, aby uniknąć tworzenia przez media i fanów teorii spiskowych, tym bardziej że różnica w jej wyglądzie była zauważalna.

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Sama wolałam poinformować o swojej operacji, żeby potem nikt mi nie zarzucał czegoś, a ja miałabym się wypierać. To był śmieszny zabieg, który urósł do historii, którą się wszędzie opowiada. Jedna dziennikarka twierdzi nawet, że nie wychodzę na miasto bez makijażu, bo mam blizny. Głupota ludzka nie ma granic - opowiadała Kayah w rozmowie z Plejadą.

Z podobną otwartością do tematu podchodzi Iwona Pavlović. Wieloletnia jurorka programu "Taniec z Gwiazdami" wyjaśniła, że poddała się operacji z powodu dawnej kontuzji. Uszkodzenie nosa miało miejsce w dzieciństwie i przez wiele lat zależało jej na przywróceniu jego pierwotnego kształtu. Z perspektywy czasu uważa ten krok za jedną z najtrafniejszych decyzji dotyczących swojego wyglądu.

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W wieku 14 lat przydzwoniłam nosem w lód na przyszkolnym lodowisku i go sobie poważnie złamałam. I już wtedy w pamiętniku napisałam, że jak tylko będę miała możliwość, jak dorosnę i będzie mnie na to stać, to to, co sobie zepsułam, naprawię. I tak zrobiłam - wyznała przed laty w jednym z wywiadów.

Do modyfikowania wyglądu przyznają się także twórczynie internetowe i postaci z reality show, w tym Kamila Wybrańczyk, Julia von Stein czy Eliza Trybała. Cześć z nich otwarcie mówi o poprawianiu mankamentów urodowych, natomiast inne zaznaczają, że zabiegi miały na celu przede wszystkim zwiększenie codziennej wygody funkcjonowania.

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W połowie czerwca swoimi doświadczeniami podzieliła się Kamila "Kamiszka" Wybrańczyk. Życiowa partnerka boksera Artura Szpilki poinformowała fanów w mediach społecznościowych, że jest po zabiegu korekty nosa.

Jestem właśnie dwa tygodnie po operacji noska. Czubek nosa jeszcze opadnie, a cały nos będzie zmieniał się nawet przez najbliższe pół roku. Już dziś jestem bardzo zadowolona z efektów, ale teraz przede mną najtrudniejszy etap - proces cierpliwości i zaufania. Czasem na najpiękniejsze efekty trzeba po prostu dać sobie czas - napisała na swoim profilu na Facebooku.

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Na stole operacyjnym w 2023 roku znalazła się również Danuta Martyniuk, która o swoich doświadczeniach opowiedziała w wywiadzie dla "Super Expressu". Ukochana króla disco polo Zenka Martyniuka z zadowolenium komentowała rezultaty operacji nosa (zerknijcie na wideo wyżej!).

Danuta jest pięć tygodni po operacji nosa i przegrody nosowej i już wygląda świetnie. Efekt ostateczny będzie po roku. Ten nos będzie wyglądał jeszcze inaczej, będzie się na nim obkurczała jeszcze skóra. Będzie jeszcze drobniejszy niż jest. Uległ skróceniu, zwężeniu, poprawiony został kształt dziurek od nosa. Teraz jest delikatniejszy i subtelniejszy. Danuta jest bardzo drobną osobą w związku z tym drobny nos dodaje jej uroku. Wcześniej był trochę za długi. Ten spektakularny efekt już nastąpił, bo nos jest zdecydowanie krótszy, więc za kilka miesięcy będą widoczne już tylko drobne różnice, ale my jeszcze nie skończyłyśmy drastycznej zmiany wizerunku Danuty. Wciąż jesteśmy w procesie wielkich zmian, w tym odnowy i regeneracji - podsumowała metamorfozę swojej podopiecznej Kalina Ben Sira.

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