Marissa - kim jest artystka? Mogą na nią liczyć największe gwiazdy polskiej muzyki

Marissa - kto to? Tak naprawdę nazywa się artystka

Pod pseudonimem Marissa ukrywa się Maria Dzięcielak - młoda wokalistka i piosenkarka, która jest obecna w branży muzycznej od 2021 roku. Jak dotąd, współtworzyła już ponad 150 utworów dla czołowych gwiazd polskiej muzyki. Ma też sporo sukcesów solowych.

Ma tylko 21 lat, a pisała dla największych gwiazd

Marissa urodziła się 14 kwietnia 2005 roku, co oznacza, że aktualnie ma 21 lat. Mimo młodego wieku cieszy się już bogatym dorobkiem zawodowym. Jak dotąd, współtworzyła już hity dla najbardziej znanych wykonawców na polskiej scenie muzycznej. Jest współautorką większości utworów na albumie "Aquaria" Dody, utworów dla Ochmana, Roxie Węgiel i Sary James czy też hitu "Daj mi znać" Oskara Cymsa.

"365 dni", start w "Must be the music", albumy. Oto jej własna twórczość

Nie każdy wie, że młodziutka songwriterka jest też wokalistką, która wielokrotnie zachwyciła publiczność swoim głosem. W 2023 roku ukazał się jej pierwszy w karierze album pt. "Fatamorgana". Ma też w dorobku cztery minialbumy, w tym dwa wydane z wytwórnią Ekipy. Ciekawostką jest to, że stoi też za piosenkami, które zyskały popularność po trafieniu do ścieżki dźwiękowej filmów z kontrowersyjnej serii "365 dni". Marissa odpowiada za utwory z produkcji "365 dni: Ten dzień" oraz "Kolejne 365 dni". W kwietniu 2026 roku widzowie mogli zobaczyć ją w roli uczestniczki programu "Must be the music". Wkrótce potem wydała singiel "Odkochaj".

Marissa - Eurowizja i Eurowizja Junior

Jeśli chodzi o Eurowizję, w którą zaangażowało się na przestrzeni lat wielu młodych twórców muzyki, Marissa jest jedną z autorek utworu "I just need a friend", z którym Maja Krzyżewska zajęła wysokie, szóste miejsce na Eurowizji Junior w 2023 roku. Maria współpracowała też z Hotelem Torino przy najnowszym albumie Justyny Steczkowskiej "Witch tarohoro". Znajdziemy ją na liście twórców tytułowego singla, z którym gwiazda zajęła drugie miejsce w preselekcjach do Eurowizji w 2025 roku, przegrywając jednym punktem z Luną.

Marissa - Instagram, TikTok

Artystkę można śledzić na popularnych platformach społecznościowych. Jej konta zarówno na Instagramie, jak i na TikToku noszą nazwę @marissa_offi.

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