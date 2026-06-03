Nie żyje Echo. Pieska z serialu "Heartstopper" żegnają aktorzy i fani

Wiadomość o odejściu Echo, psa, który podbił serca widzów jako Nellie w brytyjskim serialu "Heartstopper", wstrząsnęła fanami i ekipą produkcji. Informację o śmierci zwierzaka przekazała jego właścicielka oraz platforma Netflix, która przygotowuje się właśnie do premiery filmu wieńczącego całą serię.

Echo nie żyje. Psiak z serialu "Heartstopper" poważnie chorował

Smutna informacja lotem błyskawicy obiegła media społecznościowe. Nellie była nieodłącznym elementem opowieści o Nicku i Charliem - zakochanych w sobie nastolatkach w serialu "Heartstopper", symbolizując bezwarunkową miłość, lojalność i pocieszenie, zwłaszcza dla postaci Nicka Nelsona.

Jak możemy się dowiedzieć z mediów społecznościowych, Echo zachorował na nowotwór mózgu i odszedł 18 maja w wieku dziewięciu lat. Jego właścicielka, Leonie, przekazała, że musiała podjąć decyzję o uśpieniu pupila z powodu bardzo szybko postępującej choroby. W sieci zaroiło się od komentarzy od zasmuconych fanów "Heartstoppera", a głos zabrały także gwiazdy związane z komiksem oraz jego ekranizacją.

"Echo był bardzo wyjątkowy dla tak wielu i zawsze będziemy go pamiętać" - napisała krótko Alice Osman, autorka "Heartstoppera", na swoim profilu na Instagramie.

"Heartstopper" - czy będzie kolejna część?

Trzeci sezon serialu Netflixa "Heartstopper" ukazał się jesienią 2024 roku. Produkcja ważna dla młodzieży LGBT+ na całym świecie powstała na bazie komiksu Alice Osman pod tym samym tytułem. Autorka i ilustratorka tej historii właśnie ogłosiła, że 2 lipca w druku ukaże się ostatnia część.

Platforma Netflix zapowiedziała natomiast, że nie powstanie już kolejny sezon serialu. Zamiast niego, jeszcze w 2026 roku mamy obejrzeć pełnometrażowy film "Heartstopper Forever". W rolach głównych - niezmiennie Joe Locke jako Charlie i Kit Connor jako Nick.

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