Internauci nie mają wątpliwości. Królik wygląda jak znany amerykański aktor?!

Hotel Paradise 13 - co wiadomo?

W 13. sezonie "Hotelu Paradise" na uczestników i widzów czeka powiew świeżości. Do kluczowych innowacji należy wprowadzenie Rajskiego Tableau z 13 zakrytymi kartami. Ich odsłonięcie podczas ceremonii ma potencjał, by wywrócić układ w paktach do góry nogami, przy czym kluczową rolę odgrywa tu karta oznaczona trzynastką.

Ewenementem w skali całego formatu jest także duety prowadzących. Początkowo show poprowadzi Klaudia El Dursi, po czym pałeczkę przejmie Edyta Zając. Miejscem zaciętej rywalizacji ponownie stała się malownicza Tajlandia. W ramówce zachowano kultowe motywy: Pandorę, Rajską Wyrocznię oraz pojedynki, a ponadto uczestnicy zyskają okazję do wzbogacenia się jeszcze przed ostatecznym testem na Ścieżce Lojalności, gdzie stawką jest 200 tys. zł.

Korektom uległ również harmonogram emisji. Start edycji zaplanowano nietypowo na weekend 29-30 sierpnia równolegle na kanałach TVN i TVN7. Następne odcinki trafiły już do stałego pasma – od poniedziałku do czwartku o 20:00 w TVN7.

Hotel Paradise 13 pełny zaskoczeń

Królik z Hotelu Paradise od początku wzbudza emocje

Królik (imię Szymon, ale związku z udziałem dwóch o takim samym imieniu, skorzystano z nazwiska jednego z nich do identyfikacji -przyp.pd) nie miał łatwego początku w programie. Był jednym z młodszych i najmniej doświadczonym z mężczyzn. Na początku wpadła mu w oko Oliwka, ale ta postawiła granicę - był on dla niej za młody, dlatego nie widziała szansy na relację romantyczną. Chłopak zaczął ratować się przed odpadnięciem i postawił na rozwój relacji z Sorają. Dziewczyna również chciała go poznać. Uważała Królika za atrakcyjnego mężczyznę, który miał potencjał na przyszłość.

Królik przypomina znanego aktora? Widzowie widzą podobieństwo

Mężczyzna od początku wywoływał pozytywne emocje wśród widzów. Większości jednak przypominał on znanego aktora - Timothée Chalamet. Mają podobne rysy twarzy, budowę ciała oraz momentami też zachowanie. Nie mają wątpliwości, że wygląda on jak kultowy aktor.

Też widzicie podobieństwo? Zobaczcie je w galerii zdjęć!