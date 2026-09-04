Kultowa IKEA w Jankach zyskała nowe oblicze. Aż 48 aranżacji stworzonych specjalnie z myślą o mieszkańcach Warszawy i okolic

Nowa przestrzeń inspiracyjna w IKEA w Jankach pod Warszawą to efekt przebudowy, której celem było stworzenie jeszcze bardziej funkcjonalnego doświadczenia zakupowego, w którym kluczową rolę odgrywają inspiracje. Powiększona ekspozycja prowadzi klientów przez kompletne aranżacje mieszkań, pokazując, jak budować spójne wnętrza i wykorzystywać rozwiązania dopasowane do różnych stylów życia, metraży oraz potrzeb rodzin.

48 wnętrz skrojonych na miarę realnego życia

Sercem odnowionej przestrzeni jest 48 całkowicie nowych pokazowych wnętrz. Nie powstały one jednak w oparciu o katalogowe trendy, ale o wiedzę zdobywaną przez lata podczas wizyt w domach klientów z Warszawy i okolicznych miejscowości.

Nowa ekspozycja to przede wszystkim przewodnik po tym, jak budować spójność stylistyczną pomiędzy pomieszczeniami. Przechodząc z salonu do sypialni czy przedpokoju, klientki i klienci mogą zobaczyć, jak za pomocą kolorów, materiałów i form budować spójność stylistyczną pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. Każde wnętrze zostało stworzone z myślą o potrzebach konkretnej rodziny i jej sytuacji życiowej. Oprócz pojedynczych aranżacji ekspozycja obejmuje też 4 kompletne mieszkania. Nowa strefa inspiracji pokazuje, w jaki sposób IKEA zestawia konkretne linie mebli z dodatkami. W efekcie powstają spójne i atrakcyjne aranżacje, w których wszystko do siebie pasuje.

– Projektując nową przestrzeń w Jankach, zaczęliśmy od codzienności naszych klientek i klientów z Warszawy i okolic. Wiemy, że dom musi odpowiadać na wiele różnych potrzeb – od porannego pośpiechu, przez wspólne posiłki, po chwilę odpoczynku pod koniec dnia. Dlatego chcieliśmy pokazać wnętrza, które są nie tylko inspirujące, ale przede wszystkim wygodne, funkcjonalne i możliwe do przeniesienia do własnego domu. Coraz częściej obserwujemy też, że mieszkańcy Warszawy szukają rozwiązań pozwalających mieszkać bardziej świadomie i odpowiedzialnie, bez rezygnowania z komfortu i dobrego designu. Bo dobry design powinien pomagać w codziennym życiu – mówi Monika Zielińska, Market Manager IKEA w Jankach.

Kuchnia w każdym metrażu: od 6 do 33 mkw.

Szczególne miejsce w nowej odsłonie sklepu zajmuje strefa kuchenna – przestrzeń, która w polskich domach odgrywa rolę prawdziwego centrum dowodzenia. W Jankach zaprezentowano szeroki wachlarz rozwiązań zarówno dla kuchni zamkniętych, jak i aneksów kuchennych.

Odwiedzający mogą przetestować układy funkcjonalne zaprojektowane na skrajnie różnych metrażach – od kompaktowych o powierzchni ok. 6 mkw., po przestronne, otwarte strefy dzienno-kuchenne liczące aż 33 mkw. Każda z nich została wyposażona w rozwiązania ułatwiające przechowywanie i efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Dobre projektowanie, które sprawdza się po wyjściu ze sklepu

Odnowiona przestrzeń w Jankach to najlepszy dowód na to, że dobry design powinien przede wszystkim ułatwiać codzienne życie. Zaprezentowane kompozycje asortymentu dają gotowe odpowiedzi na pytanie: „Jak przenieść ten efekt do mojego domu czy mieszkania?”. Klienci mogą na miejscu skorzystać z wiedzy projektantów oraz przetestować w praktyce systemy, które sprawiają, że dom staje się miejscem prostszym i przyjemniejszym w obsłudze. To również odpowiedź na zmieniające się potrzeby konsumentów, by żyć funkcjonalnie, ale i bardziej odpowiedzialnie. Wśród prezentowanych inspiracji znalazły się także pomysły i usługi, które pomagają dłużej korzystać z produktów i dawać im drugie życie. Jednym z przykładów jest usługa Oddaj i Zyskaj, dzięki której używane meble mogą znaleźć nowych właścicieli.

– W IKEA wierzymy, że odpowiedzialność za ograniczanie wpływu na środowisko nie może spoczywać wyłącznie na konsumentach. Dlatego równolegle do rozwijania rozwiązań dla domu podejmujemy działania we własnej działalności, inwestując m.in. w efektywność energetyczną budynków, odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i wodą oraz rozwój terenów zielonych wokół naszych lokalizacji. Jednocześnie angażujemy się w inicjatywy odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności. Wierzymy, że trwała zmiana wymaga współpracy wielu stron, a biznes ma do odegrania w tym procesie ważną rolę – dodaje Monika Zielińska.

Powiększona strefa inspiracji w IKEA Janki jest już dostępna dla odwiedzających – to kolejny etap rozwoju sklepu, który wraz z IKEA Targówek, Studiami Planowania i Zamówień, mobilnymi punktami odbioru oraz digitalem (aplikacją IKEA, sklepem IKEA.pl i Domolinią) tworzy warszawski ekosystem IKEA.

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