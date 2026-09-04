Gwiazdy zachwyciły na prezentacji ramówki TVP. Odsłonięte nogi, głębokie dekolty i tatuaż

Tłum gwiazd na jesiennej ramówce TVP

Po głośnych prezentacjach nowości Polsatu na początku sierpnia i TVN-u pod koniec miesiąca nadszedł czas na Telewizję Polską. W miniony czwartek poznaliśmy szczegóły jesiennej ramówki i programy, które powrócą na ekrany widzów w nowym sezonie.

Prezentacja nowości na jesień stała się doskonałą okazją do spotkania wielu osobistości znanych z ekranu. Wśród tłumnie przybyłych gości znaleźli się między innymi Kaja Paschalska, Beata Tadla, Agnieszka Fitkau-Perepeczko, Agnieszka Woźniak-Starak, Dorota Chotecka oraz Agata Załęcka. Na ściance błyszczeli również Tomasz Stockinger, Karolina Nowakowska, Izabela Trojanowska, Kasia Zielińska, Marta Manowska, Ilona Ostrowska, Gamou Fall, Barbara Kurdej-Szatan, Bartosz Gelner, Adam Zdrójkowski, Katarzyna Glinka i Mikołaj Roznerski.

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Gwiazdy na ramówce TVP błysnęły głębokimi dekoltami i zgrabnymi nogami

Dla osobistości polskiego show-biznesu takie wydarzenia to idealny moment na zaprezentowanie starannie dobranych strojów. Czwartkowy wieczór obfitował w odważne stylizacje, a uwaga skupiła się między innymi na Kai Paschalskiej, której koronkowa, półprzezroczysta kreacja odsłoniła naprawdę wiele i wywołała sporo komentarzy.

Swoje zgrabne nogi postanowiły wyeksponować Marta Surnik, Olga Kalicka, Monika Mazur, Sylwia Juszczak-Krawczyk i Katarzyna Burzyńska, dobierając kreacje idealnie podkreślające ich atuty.

Głębokie dekolty również królowały na czerwonym dywanie. Wiktoria Gąsiewska zachwyciła w błyszczącej, cekinowej sukni, udowadniając swoje doskonałe wyczucie stylu. Z kolei Agnieszka Woźniak-Starak przyciągnęła wzrok równie odważnym wycięciem. Justyna Sieniawska, znana z serialu "Na sygnale", poszła o krok dalej, decydując się na kreację odsłaniającą zarówno dekolt, jak i plecy, co pozwoliło na wyeksponowanie imponującego tatuażu.

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