Szymon Królik w Hotel Paradise 13. Kim jest wysportowany singiel, który namiesza w willi?

Od boiska do rajskiej willi. Kim dokładnie jest Szymon Królik?

Szymon Królik ma 21 lat, pochodzi z Jastrzębia-Zdroju i to właśnie ze sportem wiąże swoją najbliższą przyszłość. Jako ambitny student wychowania fizycznego od najmłodszych lat udowadnia, że dyscyplina i wytrwałość to jego mocne strony. Zdecydowanie nie jest to typ kanapowca – przez kilka lat dumnie reprezentował Polskę w baseballu, a zdobyte na arenie międzynarodowej doświadczenie przekazuje teraz młodszym pokoleniom w roli trenera.

Jego udział w programie to dowód na to, że chłopak nie boi się nowych wyzwań i chętnie wychodzi ze strefy komfortu. Choć na pierwszy rzut oka nowy mieszkaniec rajskiej willi może sprawiać wrażenie wycofanego i spokojnego obserwatora, to tylko pozory. Szymon nie lubi angażować się w niepotrzebne konflikty, ceniąc sobie szczere rozmowy. Kiedy już poczuje się pewnie, odkrywa przed resztą grupy swoją niezwykle spontaniczną i rozrywkową naturę.

Hotel Paradise 13 zaskoczy

Modeling, taniec i zaskakujące plany na przyszłość

Jeśli myśleliście, że jego zainteresowania kończą się na sporcie i rzucaniu piłką baseballową, grubo się mylicie. 21-latek nie ukrywa, że ma głowę pełną pomysłów i nie zamierza zamykać się w jednej branży. Dzięki wypracowanej sylwetce i licznym tatuażom poważnie myśli o rozpoczęciu kariery w modelingu. Kamery i blask fleszy zdecydowanie mu nie przeszkadzają.

To jednak nie wszystko! Szymon zdradził, że w przyszłości rozważa również... karierę w stripteasie. Co więcej, nie są to tylko puste słowa rzucone na wiatr, bowiem ambitny uczestnik zdążył już zapisać się na pierwsze profesjonalne lekcje tańca. Biorąc pod uwagę jego otwartość i ogromny luz, możemy się spodziewać, że nabyte umiejętności wykorzysta podczas rajskich imprez, robiąc niezłe show na parkiecie.

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Kogo szuka były sportowiec? Ideał partnerki w programie

Życie uczuciowe Szymona z pewnością nie należało do nudnych, choć on sam przyznaje, że do tej pory omijały go poważne, długoterminowe relacje. Ma na swoim koncie sporo przelotnych romansów i, co ciekawe, najczęściej jego serce kradły nieco starsze kobiety. Teraz jednak nadszedł moment na zmianę – chłopak deklaruje pełną gotowość na znalezienie prawdziwej miłości i zbudowanie trwałego związku z odpowiednią dziewczyną.

Jaki jest jego ideał? Oczy byłego reprezentanta Polski najszybciej przyciągnie wysportowana i spontaniczna blondynka. Szymon mocno zwraca uwagę na poczucie humoru oraz dystans do świata. Najważniejsze jest dla niego to, aby jego wybranka potrafiła rzucić się w wir dobrej zabawy i nie bała się podejmowania szalonych, nieplanowanych wcześniej decyzji.

Gdzie i kiedy oglądać program Hotel Paradise 13 z udziałem Szymona?

Walka o uczucia i nagrodę główną zapowiada się w tym sezonie wyjątkowo gorąco. Zasady "Hotelu Paradise" są bezlitosne – kto nie stworzy silnej relacji i nie zyska lojalności partnera, ten musi spakować walizki i opuścić rajską willę. Szymon Królik z pewnością wniesie do gry sporo pozytywnej energii, ale czy jego sportowy hart ducha uchroni go przed eliminacją podczas Rajskiego Rozdania? Fani z zapartym tchem będą śledzić każdy jego ruch.

Start najnowszej edycji to wielkie święto dla wszystkich miłośników formatu. Pierwszy odcinek zadebiutuje w sobotę, 29 sierpnia, punktualnie o 20:55, a kolejna odsłona ukaże się nazajutrz, w niedzielę 30 sierpnia, o tej samej porze. Następnie show przejdzie do stałej ramówki – perypetie Szymona i pozostałych singli będzie można śledzić na antenach TVN i TVN7, od poniedziałku do czwartku o 20:55.