Ukraina i Polska zorganizują mundial w 2038 roku? Rozmowy już trwają

Po ogromnym sukcesie Euro 2012, Ukraina ma w planach organizację piłkarskich Mistrzostw Świata wspólnie z Polską.

Wstępne rozmowy o mundialu w 2038 roku już się odbyły, a minister sportu Ukrainy zapewnia o pełnym zaangażowaniu.

Dowiedz się, jaki główny warunek musi być spełniony, by to marzenie o wielkiej sportowej imprezie mogło się ziścić.

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Kiedy mundial w Polsce i Ukrainie?

Wizja kolejnej wielkiej imprezy piłkarskiej w naszym kraju staje się coraz bardziej realna, a inicjatorem tego pomysłu jest Ukraina. Po sukcesie Euro 2012, Ukraińcy chcą pójść o krok dalej i wspólnie z Polską ugościć mistrzostwa świata w piłce nożnej. Według informacji przekazanych przez Politico, pierwsze wstępne rozmowy na ten temat odbyły się w Gdańsku.

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Strona ukraińska podchodzi do tematu z dużą powagą, wyznaczając konkretną datę – najbliższym możliwym terminem na organizację mundialu jest 2038 rok. Chociaż to odległa przyszłość, Ukraińcy zaznaczają, że planowanie tak wielkiego wydarzenia musi rozpocząć się już teraz. W tej kwestii wypowiedział się także minister sportu Ukrainy.

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Kluczowy warunek organizacji mundialu 2038

Ukraińcy są świadomi, że realizacja tak ambitnych celów napotyka na poważną przeszkodę w postaci rosyjskiej inwazji. Pomysłodawcy wiedzą, że bez trwałego pokoju i pewności bezpieczeństwa, zorganizowanie turnieju tej rangi jest po prostu niewykonalne.

Dopóki na Ukrainie trwa wojna, marzenia o mundialu muszą poczekać na lepsze czasy. Niemniej jednak, fakt, że w obliczu tak trudnej sytuacji Ukraińcy snują plany o wspólnych, wielkich projektach z Polską, jest bardzo podnoszący na duchu i dowodzi silnych relacji łączących oba państwa.