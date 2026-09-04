Ukraina i Polska zorganizują mundial w 2038 roku? Rozmowy już trwają

- Po ogromnym sukcesie Euro 2012, Ukraina ma w planach organizację piłkarskich Mistrzostw Świata wspólnie z Polską.
- Wstępne rozmowy o mundialu w 2038 roku już się odbyły, a minister sportu Ukrainy zapewnia o pełnym zaangażowaniu.
- Dowiedz się, jaki główny warunek musi być spełniony, by to marzenie o wielkiej sportowej imprezie mogło się ziścić.
Kiedy mundial w Polsce i Ukrainie?
Wizja kolejnej wielkiej imprezy piłkarskiej w naszym kraju staje się coraz bardziej realna, a inicjatorem tego pomysłu jest Ukraina. Po sukcesie Euro 2012, Ukraińcy chcą pójść o krok dalej i wspólnie z Polską ugościć mistrzostwa świata w piłce nożnej. Według informacji przekazanych przez Politico, pierwsze wstępne rozmowy na ten temat odbyły się w Gdańsku.
Przeczytaj także: Lech Poznań podejmuje Raków Częstochowa. Zaskakujący szlagier kolejki
Strona ukraińska podchodzi do tematu z dużą powagą, wyznaczając konkretną datę – najbliższym możliwym terminem na organizację mundialu jest 2038 rok. Chociaż to odległa przyszłość, Ukraińcy zaznaczają, że planowanie tak wielkiego wydarzenia musi rozpocząć się już teraz. W tej kwestii wypowiedział się także minister sportu Ukrainy.
- Powtórzenie tego udanego przedsięwzięcia byłoby bardzo logiczne -
Kluczowy warunek organizacji mundialu 2038
Ukraińcy są świadomi, że realizacja tak ambitnych celów napotyka na poważną przeszkodę w postaci rosyjskiej inwazji. Pomysłodawcy wiedzą, że bez trwałego pokoju i pewności bezpieczeństwa, zorganizowanie turnieju tej rangi jest po prostu niewykonalne.
Dopóki na Ukrainie trwa wojna, marzenia o mundialu muszą poczekać na lepsze czasy. Niemniej jednak, fakt, że w obliczu tak trudnej sytuacji Ukraińcy snują plany o wspólnych, wielkich projektach z Polską, jest bardzo podnoszący na duchu i dowodzi silnych relacji łączących oba państwa.